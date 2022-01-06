ABD'nin Ankara Büyükelçisine yeni görev

AA

Dışişleri Bakanı Blinken, yazılı bir açıklamayla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yeni Büyükelçi Jeff Flake'e devredecek olan Satterfield'ın ilerleyen günlerde yeni görevine başlayacağını belirtti.

Afrika Boynuzu Özel Temsilciliğini 23 Nisan 2021'den bu yana sürdüren Jeffrey Feltman'ın görevinin sona ermesiyle Satterfield'ın bu koltuğa oturacağını kaydeden Blinken, istikrarsızlığın arttığı bölgede Satterfield gibi kıdemli bir diplomatın sorunlara çözüm bulmada önemli rol oynayacağını belirtti.

Yaklaşık 9 aydır bu görevi yürüten Feltman'ın görev süresi boyunca Etiyopya ve Sudan'daki krizler öne çıkmıştı.

Haziran 2019'dan bu yana ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Satterfield'ın ise kısa süre içinde görevi yeni Büyükelçi Jeff Flake'e devretmesi bekleniyor. Satterfield daha önce Irak, Lübnan, Tunus, Suriye ve Suudi Arabistan'da görev yapmıştı.