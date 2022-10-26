ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden James Bond pozu

Büyükelçi Flake'in paylaştığı fotoğrafta arkasında birinin daha koştuğu görülürken, Flake, "Bana yetişiyor. Ceketini çıkarsan iyi olur." ifadelerini kullandı.

Eylül ayında İstanbul'dan başka bir fotoğraf paylaşan Flake, eşiyle birlikte Sultan Ahmet Camii önünde poz vermişti. Flake bu fotoğrafı, "İstanbul'daki favori yerlerimizden biri, arka planda Sultan Ahmet Camii. Merhaba Türkiye!" sözleriyle paylaştı.