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        Haberler Dünya ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Türkiye vazgeçilmez bir müttefiktir

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, ABD'li bir gazete için kaleme aldığı yazıda Türkiye ile ABD ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu belirten Flake, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 uçağı satışına onayının taraflar açısından çok önemli ve anlamlı olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 07:53 Güncelleme: 15.02.2024 - 07:53
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        "Türkiye vazgeçilmez bir müttefik"
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        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye'nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu ifade ederek, bugüne kadar yaşananların, Ankara'nın önemini doğruladığını belirtti.

        Deseret News'te yayınlanan "Türkiye ile güçlü ilişki Amerika'nın menfaatinedir" başlıklı yazısında Flake, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere dair kritik değerlendirmelerde bulundu.

        Flake, bir süre önce İstanbul Boğazı'nda Asya'dan Avrupa yakasına yüzdüğünü ve bunun bir saatten biraz fazla sürdüğünü dile getirdi.

        Asya ve Avrupa'yı birleştiren Türkiye ve İstanbul'un coğrafi konumlanışının felsefi olarak Doğu-Batı ayrımına da referans verdiğini kaydeden Flake, "Benzer biçimde savaş kuzeyde Ukrayna'yı, güneyde Gazze'yi kasıp kavururken, Türkiye yine tam ortada konumlanıyor." ifadesini kullandı.

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        "F-16 SATIŞI TARAFLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

        Büyükelçi Flake, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F-16 uçağı satışına onayının taraflar açısından çok önemli ve anlamlı olduğunu aktararak, onayın, iki ülkenin güçlü ikili ilişkisinin kolektif çıkarlara uygun olduğu yönündeki taahhüdüne işaret ettiğini belirtti.

        NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye'nin F-16 filosunun, örgütün gücü açısından kritik önem taşıdığına ve gelecekte müttefikler arasında birlikte çalışabilirliği garantilediğine değinen Flake, ikili ilişkilerin bunun ötesinde olduğunu ifade etti.

        Flake, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinerek, "Türkiye, Rusya'nın 2014 yılında Ukrayna'yı ilk işgalinden bu yana Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği kararlı biçimde sürdürüyor." yorumunda bulundu.

        Savaşın küresel gıda güvenliğini tehlikeye atması üzerine Türk diplomatların, yaklaşık 33 milyon ton tahılın 40'tan fazla ülkeye güvenli geçişini sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi'ni müzakere ettiğini dile getiren Flake, Karadeniz'deki güçlerden biri olan Türkiye'nin, tahıl ve diğer temel malların taşınması konusunda mayınların etkisini minimize ettiğine işaret etti.

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        "TÜRKİYE'NİN DİYALOG KURMA BECERİSİ EŞSİZ"

        Flake, Türkiye'nin, dünyanın pek çok köşesinde nüfuzunu, tarihi bağlarını ve ekonomik gücünü kullanmasını ümit ettiklerini kaydederek, Ankara'nın "rakiplerimizle bizim yapamayacağımız şekillerde ve yerlerde diyalog kurma becerisinde eşsiz" olduğunun altını çizdi.

        Türkiye'nin Gazze'deki ihtilafın çözümünde rol oynayabilecek konumda olduğunu belirten Flake, Ankara'nın da Washington gibi, Filistin devletinin kurulmasının kalıcı barış için en iyi yol olduğuna inandığını söyledi.

        Flake, ayrıca, "Türkiye'nin Sahraaltı Afrika ve Orta Asya'da Çin'e alternatif olduğunu kanıtladığı" ifadelerini kullandı.

        "TÜRK SAVUNMA SANAYİSİYLE ORTAKLIK"

        Flake, insansız hava araçlarından ileri teknoloji bileşenlerine, motorlardan top mermilerine kadar devam eden Türk savunma sektörü dönüşümünün, ABD savunma tedarik zincirinin ve NATO'nun gücünün ayrılmaz parçası olduğunu kaydetti.

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        ABD'nin, kritik Amerikan mühimmat stoklarının yenilenmesi için Türk savunma sanayisiyle ortaklık yaptığını belirten Flake, "Savunma Bakanlığı, Teksas'ta bir Türk savunma firmasından satın alınan üç bantlı mühimmat tesisi inşa ediyor." ifadelerini kullandı.

        Flake, ABD-Türkiye savunma ortaklığı sayesinde gelecek yıl itibarıyla, ABD'de üretilen 155 milimetrelik mermilerin yüzde 30'unun Teksas'taki fabrikalardan sağlanacağının tahmin edildiğini söyledi.

        "YAŞANANLAR TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİ DOĞRULADI"

        Jeff Flake, makalesinde iki ülkenin anlaşmazlık yaşadığı konuların varlığına da işaret etti.

        Türkiye'nin DEAŞ karşıtı koalisyonun önemli bir üyesi olduğunu hatırlatan Flake, ancak Ankara ile Washington'un DEAŞ'a karşı mücadele konusunda yaklaşımlarının her zaman uyumlu olmadığını aktardı.

        Flake, söz konusu ayrışmaları aşmak için ve diğer zor konular üzerinde işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Eylül 2021'de "Türkiye'nin vazgeçilmez bir müttefik olduğunu" söylediğini hatırlatan Flake, şimdiye kadar yaşananların Ankara'nın önemini doğruladığına değindi.

        Flake, Kongredeki eski meslektaşlarının F-16 satışını gerçeğe dönüştürerek, iki ülke arasındaki ikili ilişkiyi canlandırma fırsatı sunduğunu söyledi ve "Doğru olanı yaptılar." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
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