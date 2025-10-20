Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan, Sezar Yasası'nın kaldırılması için Temsilciler Meclisi'ne çağrı | Dış Haberler

        ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'tan, Sezar Yasası'nın kaldırılması için Temsilciler Meclisi'ne çağrı

        ABD'nin nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın kaldırılmasına destek vermeleri için ABD Temsilciler Meclisi üyelerine çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 12:55 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barrack'tan Sezar Yasası'nın kaldırılması için çağrı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Barrack, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sezar Yasası’na yönelik çalışmaları değerlendirdi.

        ABD Senatosunun, söz konusu yaptırımların kaldırılması yönündeki arzusunu gösterdiğini aktaran Barrack, "Temsilciler Meclisi de şimdi aynı yolu izlemeli ve Suriye halkına yeniden çalışma, ticaret yapma ve umut etme hakkını geri vermelidir." yorumunda bulundu.

        Barrack, 2019'da Sezar Yasası yürürlüğe girdiğinde Suriye'de yaşanan zulümlere işaret ederek, "Yaptırımlar, o anın ahlaki aracıydı" ifadesini kullandı.

        8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'deki yeni yönetimin Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Avrupa ülkeleri ile ilişkileri yeniden tesis ederek uzlaşı sürecine girdiğini belirten Barrack, "Devam eden yaptırımlar artık despotları cezalandırmıyor. Suriye'nin toparlanmasını sağlaması gereken öğretmen, çiftçi ve esnafları cezalandırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Barrack, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Haziran'da yayımladığı başkanlık kararnamesiyle Suriye'ye uygulanan yaptırımların çoğunu resmi olarak kaldırdığını hatırlatarak, bu adımın "ABD'nin artık kısıtlama değil, yeniden inşa yanlısı olduğunu" gözler önüne serdiğine işaret etti.

        Trump ve ABD Senatosu'nun yasanın kaldırılması için "halihazırda cesaret gösterdiğini" belirten Barrack, Sezar Yasası'nın kaldırılmasının "tarihi unutturmak değil, onu yeniden şekillendirmek" anlamına geldiğini vurguladı.

        SEZAR YASASIYLA İLGİLİ SÜREÇ

        ABD Başkanı Trump, 30 Haziran'da Suriye'ye yönelik ABD yaptırım programını sonlandırmak için bir başkanlık kararnamesi yayınlamıştı ancak insan hakları ihlalleri, kimyasal silah faaliyetleri ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili yaptırımlar halen devam ediyor.

        Trump, mayıs ayında Suudi Arabistan'da düzenlenen bir yatırım forumunda Suriye yaptırımlarını kaldıracağını duyurmuştu. Bu açıklamadan bir gün sonra Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile 25 yılın ardından ABD ve Suriye liderleri arasında ilk kez gerçekleşen tarihi görüşmede bir araya gelmişti.

        2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Beşar Esad yönetimindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

        Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Balıkesir'deki kâbusta 3.cinayet şüphesi!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        'Dur' ihtarına uymadı... Feci biçimde can verdi!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Dünyada reçeteyle önerilen ilk ülke
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        "Çocuklarıma ülkeme hizmet ettim..." Bir öğretmeni kaybettik!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Louvre Müzesi'ndeki soygun nasıl gerçekleşti?
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Spor yazarlarından çarpıcı yorum: İkincilik bile zor
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Egea'yı kurtarma operasyonu
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Boşandılar
        Boşandılar
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Sevgilisi iş yerine almadı... Genç kadın binayı kundakladı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        Drift attı, polise saldırdı, silahını almaya çalıştı!
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        20-26 Ekim haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa