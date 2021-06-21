ABD'de feci kaza! 9'u çocuk 10 kişi öldü

Butler Bölgesi yetkililerinden Wayne Garlock, yerel basına yaptığı açıklamada, Montgomery şehrinin yaklaşık 55 kilometre güneyinden geçen otobanda meydana gelen kazada çocuk bakımevi kuruluşuna ait bir minibüste bulunan 4 ila 17 yaşları arasında 8 çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kazaya karışan diğer bir araçtaki 9 aylık bebek ile 29 yaşındaki babasının da yaşamını kaybettiğini ifade eden Garlock, yaralıların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.
Kazanın, ülkenin güneydoğu eyaletlerinde etkili olan tropikal fırtına Claudette nedeniyle araçların otobanda biriken suda kayması sonucu meydana gelmiş olabileceği öne sürüldü.
ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kazayı incelemek için bölgeye 10 müfettiş gönderildiğini bildirdi.
Alabama Şerif Gençlik Çiftlikleri CEO'su Michael Smith yaptığı açıklamada, kazayı "korkunç bir trajedi ve kayıp" olarak nitelendirerek, "Olayların nedenlerini her zaman anlamadığımızı düşünüyorum. tanrımıza sarılmaya devam edeceğiz. Lütfen bu zor zamanda bizim için dua etmeye devam edin" dedi.
Öte yandan, Alabama'nın Tuscaloosa şehrinde, tropikal fırtına nedeniyle ağacın evin üstüne devrilmesi sonucu 24 yaşındaki 1 kişi ile 3 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.
Yine Alabama’nın Birmingham kentinde, sel sularına kapıldığı sanılan 1 kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.
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