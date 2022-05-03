ABD'nin AGİT Temsilcisi Carpenter: Rusya 'sahte referandumlarla' Donetsk ve Luhansk'ı ilhak etmeye hazırlanıyor
ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcisi Michael Carpenter, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda işgal ettiği bölgeleri "düzmece referandumlarla" ilhak etmeye hazırlandığını öne sürdü.
ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcisi Michael Carpenter, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda işgal ettiği bölgeleri "düzmece referandumlarla" ilhak etmeye hazırlandığını öne sürdü.
Washington'da açıklamalar yapan Carpenter, "Son gelen güvenilir haberlere göre Rusya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni ilhak etmeye çalışacak. Bu haberlerde Mayıs ortasında bu bölgelerin Rusya'ya katılması için referandumlar düzenleneceği belirtiliyor" dedi.
Carpenter, Moskova'nın halen Rusya'nın denetiminde bulunan Herson bölgesinde de bağımsızlık referandumu yapmayı planlandığını savunarak "ABD, bu düzmece referandumlar ve sahte oylarla daha fazla Ukrayna toprağının ilhak edilmesini meşru kabul etmeyecek" diye konuştu.
Rusya, 24 Şubat'ta başlayan işgalle ele geçirdiği Herson'da para birimini rubleye çevirmişti.
Rusya lideri Putin Ukrayna'nın işgalinden hemen önce Donetsk ve Luhansk'ta Rus ayrılıkçıların bulunduğu iki bölgenin ayrı "bağımsız ülkeler" olarak tanınma talebini kabul ettiğini açıklamıştı.
Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Donetsk ve Luhansk'ta fiilen denetimleri altında tuttuğu bölgelerde tek taraflı olarak cumhuriyet ilan etmişti.
Ukrayna ve ayrılıkçıların 2015'te yaptığı ateşkese rağmen bölgedeki çatışmalar devam ediyordu. Bu "cumhuriyetler", Ukrayna ve Batı ülkelerinin yanı sıra Rusya tarafından da tanınmıyordu.
Bununla birlikte Rusya 2019 yılından beri Donbas'ta yaşayan çok sayıda kişiye Rusya pasaportu temin etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de daha önce Rusya'nın "sahte referandumlar" düzenleyebileceği uyarısında bulunmuştu.
Johnson, Ukrayna Parlamentosu'na hitap edecek
Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün video konferans aracılığıyla Ukrayna Parlamentosu'na hitap edecek. Johnson, Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada'da konuşma yapan ilk yabancı lider olacak.
Johnson'ın konuşmasında eski İngiltere Başbakanlarından Winston Churchill'in, 2'nci Dünya Savaşı sırasında 18 Haziran 1940'ta Avam Kamarası'nda yaptığı "en iyi saat" konuşmasına atıfla Ukrayna'nın işgale karşı gösterdiği direniş için "Bu, Ukrayna'nın en iyi saati ve ulusal tarihinizde kuşaklar boyu hatırlanacak ve anlatılacak destansı bir dönem" demesi bekleniyor.
Boris Johnson'ın konuşmasında ayrıca Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik (Yaklaşık 375 milyon dolar) biri ek askeri yardım paketi açıklayacağı belirtiliyor.
Bu yardımın elektronik savaş teçhizatı, topçu tespit radarı, GPS sinyal bozucu ve geri görüş cihazlarını içereceği ifade ediliyor.
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ABD'nin AGİT Temsilcisi Carpenter: Rusya 'sahte referandumlarla' Donetsk ve Luhansk'ı ilhak etmeye hazırlanıyor/abd-nin-agit-temsilcisi-carpenter-rusya-sahte-referandumlarla-donetsk-ve-luhansk-i-ilhak-etmeye-hazi-3427587
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