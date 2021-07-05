"Bugün tüm ülkede şunu güvenle söyleyebiliriz, Amerika hep birlikte geri dönüyor. 245 yıl önce bugün uzaklardaki bir kraldan bağımsızlık ilan ettik. Bugün ise ölümcül bir virüsten bağımsızlık ilan etmeye hiç olmadığı kadar yakınız. Ancak bu, Kovid-19'a karşı savaşın bittiği anlamına gelmez. Yapacak daha çok işimiz var."