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        Haberler Dünya ABD, Nijer'deki askeri liderlerle 'kenara çekilmeleri için' doğrudan görüştüklerini bildirdi

        ABD, Nijer'deki askeri liderlerle 'kenara çekilmeleri için' doğrudan görüştüklerini bildirdi

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Nijer'deki askeri liderlerle "onları kenara çekilmeye teşvik eden" doğrudan temaslar kurduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 23:48
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        ABD Nijer'deki askeri liderlerle 'doğrudan' görüştü
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        Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un yanı sıra bölgedeki diğer liderler ve Fransız yetkililerle gelişmelere ilişkin görüştüklerini aktardı.

        Miller, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın cuma duyurduğu üzere Nijer hükümetine yapılan yardımların durdurulduğunu belirterek, 100 milyon doları aşan, güvenlik dahil farklı alanları kapsayan yardımın "tehlikede" olduğunu söyledi.

        Durdurulan yardımların tam olarak miktarını belirtmeyen Miller, diğer yandan cunta liderleri geri çekilip anayasal düzene geri dönülür ve Cumhurbaşkanı Bazum görevine geri dönerse yardımlarla ilgili durumun tersine dönebileceği mesajını verdi.

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        Miller, diğer yandan Nijer halkına yapılan insani yardımın bundan etkilenmeyeceğini bildirdi.

        Bunun yanı sıra Nijer'de askeri liderlerle doğrudan temasa geçtiklerini belirten Miller, söz konusu temasın kimlerle ve hangi düzeyde olduğuna ilişkin ise bilgi paylaşmadı. Miller, "Askeri liderlerle onları kenara çekilmeye teşvik eden doğrudan temaslar oldu." ifadesini kullandı.

        Miller, Nijer'de hala diplomasi için bir alan olduğuna inandıklarını ve bu yönde adım attıkları mesajını yineledi.

        NİJER'DEKİ DARBE

        Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

        Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.​​​​​​​

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