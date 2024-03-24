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        Haberler Dünya ABD: Moskova saldırısında Ukrayna'nın bir dahli yok

        ABD: Moskova saldırısında Ukrayna'nın bir dahli yok

        ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson cuma günü Moskova'da meydana gelen terör saldırısının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu ve Ukrayna'nın saldırıda herhangi bir dahlinin olmadığını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 01:15 Güncelleme: 24.03.2024 - 01:15
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        ABD: Moskova saldırısında Ukrayna'nın dahli yok
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        ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson cuma günü Moskova'da meydana gelen terör saldırısının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu ve Ukrayna'nın saldırıda bir payının olmadığını söyledi.

        ABD hükümeti bu ayın başında Moskova'da bir saldırı gerçekleşeceği konusunda vatandaşlarını uyarmış ve bir kamuoyu açıklaması yayınlamıştı.

        Watson şu cümleyi sarf etti:

        "Bu saldırının tek sorumlusu DEAŞ'dır. Ukrayna'nın herhangi bir dahli söz konusu değildir."

        Moskova'da terör saldırısı!
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