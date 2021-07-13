ABD Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi çıktığı ikinci hazırlık maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Olimpiyat hazırlıkları kapsamında ilk maçını Nijerya'ya 90-87 kaybeden ABD Milli Takımı, Las Vegas'ta oynanan müsabakada Avustralya'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip, ilk devreyi 46-37 önde tamamlasa da Avustralya mücadeleyi 91-83 kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın son 4 dakika 34 saniyelik bölümünde saha içi isabeti kaydedemeyen ABD, taraftarları tarafından protesto edildi.
Avustralya'da Patty Mills 22, Joe Ingles 17, Matisse Thybulle 12 ve Chris Goulding 11 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Damian Lillard'ın 22, Kevin Durant'in 17, Bradley Beal'ın 12 sayısı, ABD'nin mağlubiyetini önleyemedi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncularının forma giymeye başladığı 1992'den bu yana üçüncü kez üst üste iki maç kaybeden ABD Milli Takımı, daha önce 6. sırada bitirdikleri 2002 FIBA Dünya Şampiyonası ve 7. oldukları 2019 FIBA Dünya Kupası'nda peş peşe iki mağlubiyet yaşadı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek oyunlarda başantrenör Gregg Popovich yönetiminde tamamen NBA oyuncularından kurulu kadrosuyla mücadele edecek ABD Milli Takımı, son üç olimpiyatta altın madalya kazandı.
ABD Milli Erkek Basketbol Takımı, olimpiyat tarihinde ise 15 altın, 2 bronz ve bir gümüş olmak üzere 18 madalya elde etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!