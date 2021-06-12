ABD merkezli haber ajansı iki dalda Pulitzer ödülü aldı

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Columbia Üniversitesi tarafından gazetecilik, edebiyat ve müzik gibi alanlarda verilen ödüller kapsamında bu sene en iyi fotoğraf ödülünü iki dalda alan ABD merkezli haber ajansı Associated Press oldu.

Fotoğrafçılık ve son dakika haber fotoğrafçılığı kategorisinde AP, en son 1999’da iki dalda da fotoğraf ödülünü kazanmıştı.

En iyi fotoğraf ödülü, Julio Cortez’in ABD’de George Floyd protestolarının üçüncü gününde çektiği son dakika haber fotoğrafçılığı kategorisinden geldi.

Bir diğer ödül ise Emilo Moranatti’nin İspanya’da çekmiş olduğu ve Covid-19 pandemisinin yaşlılar üzerindeki yıkıcı etkisini resmeden fotoğrafla geldi.

AP bünyesinde serbest çalışan olarak görev yapan 10 foto muhabiri de George Floyd protestosu sırasında çektikleri görüntüler son dakika haber fotoğrafçılığı kapsamında değerlendirildi ve ödül aldı.