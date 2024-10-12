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        Haberler Dünya ABD Merkez Komutanlığı: Suriye'de DEAŞ hedeflerine hava saldırısı düzenledik | Dış Haberler

        ABD Merkez Komutanlığı: Suriye'de DEAŞ hedeflerine hava saldırısı düzenledik

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de DEAŞ hedeflerine hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 14:01 Güncelleme: 12.10.2024 - 14:01
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        ABD'den Suriye'de DEAŞ hedeflerine hava saldırısı
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        ABD, Suriye'deki DEAŞ güçlerine operasyon düzenlediklerini açıkladı.

        CENTCOM’dan yapılan açıklamada şöyle:

        “Sabahın erken saatlerinde Suriye'de bilinen birden fazla DEAŞ kampına bir dizi hava saldırısı düzenledik.

        Saldırılar, DEAŞ’ın ABD, müttefikleri ve ortakları ile bölge genelinde ve ötesinde sivillere karşı saldırılar planlama, organize etme ve gerçekleştirme yeteneğini engelledi.

        Hasar değerlendirmelerimiz devam ediyor şu ana kadar herhangi bir sivil kayıp rapor edilmedi.”

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