ABD Merkez Bankası Fed, Trump'ın uyarısına rağmen faiz artırdı

Fed Başkanı Jeremy Powell, faiz artırımının riskleri dengelemek için gerekli olduğunu savunuyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), Başkan Donald Trump'ın karşı çıkmasına rağmen 2018 yılının son toplantısında faiz artırdı.

Fed, oybirliğiyle faiz oranını 25 baz puan arttırarak yüzde 2,25-2,50 bandına yükseltti. 2019 yılı için faiz artırımı tahmini ise 3'ten 2'ye indi

Böylece Fed, yılın başından bu yana dört kez faiz arıtrmış oldu.

Trump Salı günü yaptığı açıklamada faiz artırımının "yeni bir hata" olacağını söylemiş, Fed'e "Piyasaları hissedin" önerisinde bulunmuştu.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1075001077576151041

Dolar/TL kuru yükseldi

Fed Başkanı Jerome Powell ise Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, kurumun bağımsızlığına dikkat çekerek "Siyasi değerlendirmeler politikalarımızda rol oynamaz" dedi.

Dolar/TL kuru, Powell'ın açıklamaları sonrası 5,30'un üzerine çıktı.

Trump daha önce de piyasalardaki oynaklıklardan Fed'i sorumlu tutmuş, ABD'nin koyduğu ek gümrük vergilerine işaret eden analistleri de eleştirmişti.

Fed 2015'ten beri düzenli olarak gösterge faiz oranını yükseltiyor. Bu yılın dördüncü ve on faiz artırımı da beklentiler yönünde gerçekleşti.

Fed, 2019 büyüme tahminini ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e indirdi.

Jeremy Powell, ABD ekonomisinde bu yıl yüzde 3'e ulaşması beklenen büyümenin, bazı "ters akıntılara" rağmen faiz artırımlarını meşrulaştırdığını söyledi.

Powell'ın geçen ay yaptığı para politikasını gevşetme yanlısı açıklamalar sonrası dolarda küresel değer kaybı yaşanmış, Dolar/TL kurunda da düşüş görülmüştü.