ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Powell'dan son kadakika Omicron açıklaması geldi. Omicron varyantı tüm dünyayı alarma geçirirken alınabilecek olası kapanma tedbirler ekonomi çevreleri tarafından tedirginlikle bekleniyor. Konuya değinen Fed Başkanı Powell, "Omicron ekonomik riskleri ve enflasyon belirsizliğini artıracak." dedi.

"ENFLASYONA YÖNELİK BELİRSİZLİK ARTTI!"

Fed Başkanı Jerome Powell, koronavirüsün yeni ortaya çıkan omicron varyantına ilişkin ilk halka açık konuşmasında, bu varyantın merkez bankasının istikrarlı fiyatlar ve maksimum istihdam sağlama görevlerinin her iki tarafı için de risk oluşturduğunu söyledi.

Powell, Senato Bankacılık Komisyonu’nda yapacağı konuşmanın bir gün önce yayımlanan metnine göre, “Kovid-19 vakalarında son dönemde görülen artış ve omicron varyantının ortaya çıkması, istihdam ve ekonomik faaliyet için aşağı yönlü riskler oluşturdu ve enflasyona yönelik belirsizliği artırdı” dedi ve virüse yönelik artan endişelerin, insanların çalışma istekliliğini azaltacağını ve bunun da işgücü piyasasındaki iyileşmeyi yavaşlatacağını ve tedarik zinciri aksaklıklarını yoğunlaştıracağını sözlerine ekledi.