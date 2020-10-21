ABD-Meksika sınırında ailelerinden koparılan 545 göçmen çocuğun ebeveynlerine ulaşılamıyor

San Diego kentindeki bir federal yargıcın, ABD hükümeti nezaretindeki çocukların ebeveynleriyle yeniden bir araya getirilmesi yönünde verdiği kararın ardından mahkeme tarafından atanan yetkililer, 1 Temmuz 2017-26 Haziran 2018'de Meksika sınırında ailelerinden ayrılan 545 çocuğun ebeveynlerine ulaşamadı.
Trump yönetimi, Orta Amerikalı göçmenlerin ABD-Meksika sınırı üzerinden girişini önlemek amacıyla 2018 ilkbaharında benimsediği "sıfır tolerans" politikası kapsamında, aynı yılın haziran ayında 2 bin 700'den fazla çocuk ailelerinden ayrı düştü.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) konuya ilişkin itirazını değerlendiren ABD Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Dana Sabraw'ın, Haziran 2018'de Trump'ın kararıyla göçmenlik merkezlerinde alıkonulan mülteci çocukların ailelerine iade edilmesi yönünde verdiği kararla, bu aileler yeniden bir araya getirildi.
Ancak yetkililer, daha sonra 2017 yazına dönük politika kapsamında 1500'den fazla çocuğun ailesinden ayrı olduğunu tespit etti.
ACLU, mahkeme tarafından atanan bir yürütme komitesinin, 485 çocuğun ailesinin yerini belirlerken, ABD yetkililerinden telefon numaralarına sahip olduğu 1030 çocuk arasından 545'inin ailesinden haber alamadığını aktardı.
545 çocuktan yaklaşık 3'te 2'sinin ailesinin, kendi ülkesinde olduğuna inanıldığını ifade eden ACLU, bir mahkeme dosyasında, gönüllülerin söz konusu çocukların ailelerini bulabilmek için "kendi memleketlerinde zaman alıcı ve zahmetli yerinde aramalar yaptığını" ancak bu aramaların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sekteye uğradığını kaydetti.
- Çocuklardan 207'si 5 yaşından küçük
ACLU tarafından Ekim 2019'da yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2017-26 Haziran 2018'de 1556 göçmen çocuğun, ABD'ye yasa dışı girmeye çalışırken Meksika sınırda yakalanan ebeveynlerinden ayrıldığının öğrenildiği, böylece Temmuz 2017'den itibaren sınırda ailelerinden ayrı düşen çocuk sayısının 5 bin 400'ü aştığı belirtilmişti.
Çocukların ailelerinden ayrılmasına son verilmesi için dava açan ACLU avukatı Lee Gelernt, söz konusu 12 aylık süreçte ebeveynlerinden koparılan göçmen çocuklardan 207'sinin 5 yaşından küçük olduğuna dikkati çekmişti.
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