ABD: Manhattan Temyiz Mahkemesi Trump'ın sosyal medyada hesaplarını engellemesini Anayasa'ya aykırı buldu

10 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de bir temyiz mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da görüşlerini beğenmediği kişileri engelleyerek, Anayasa'yı ihlâl ettiğine karar verdi.
New York kentindeki Manhattan Temyiz Mahkemesi'de oy birliğiyle alınan kararda, resmi bir görevlinin eleştirel düşüncelere sahip kişileri sosyal medyada bloke etmesinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedildi.
Temyiz mahkemelerinin benzer kararalarını alıntılayan Yargıç Barrington Parker, "Resmi amaçlar için sosyal medyayı kullanan bir kamu görevlisinin onaylamadığı görüşlerle ilgili kişileri internet üzerinden bir diyalog geliştirmekten alıkoyamayacağı" notunu düştü.
Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Beyaz Saray Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino da sanıklar arasında yer aldı.
ABD Adalet Bakanlığı yetkilisi Kelly Laco, "Mahkemenin kararından üzüntü duyuyoruz ve gelecekte atılabilecek muhtemel adımları araştırıyoruz" dedi.
Twitter'dan da şimdilik bir açıklama gelmedi.
ABD Başkanı Trump, "@RealDonaldTrump" hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Trump, hesabından izleyeceği politikaları açıklamanın yanı sıra zaman zaman kendisini eleştirenlere de buradan eleştiriler yöneltebiliyor.
Dava, ABD'de Twitter hesapları erişime kapatılan 7 kişi ve Columbia Üniversitesi Knight First Amendment Enstitüsü tarafından açılmıştı.
Enstitünün müdürü Jameel Jaffer, "Karar, demokrasimiz için giderek önem kazanan dijital alanların bütünlüğünden ve aktifliğinden emin olmamıza yardımcı olacak" dedi.
Karar, Manhattan'daki yerel mahkemenin Mayıs 2018'de verdiği kararı onaylar nitelikte.
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