ABD, Malezya'da en temel insan ticareti suçunun zorla çalıştırma olduğunu söylüyor

Reuters / HABERTURK.COM

ABD merkezli rapor İnsan Ticareti Raporu (TIP), Malezya’nın insan kaçakçılığı ve göçmen kaçakçılığı suçlarını birleştirmeye devam etmesi ve iş gücü kaçakçılığına ilişkin güvenilir iddiaları yeterince ele almaması veya cezai olarak takip etmediğini ortaya koydu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Vekil Kari Johnstone gazetecilerle yaptığı bir telekonferansta, Malezya'daki insan ticareti mağdurlarının ezici çoğunluğunun göçmen işçiler olduğunu ve bunların yaklaşık 2 milyonunun belgeli olduğunu ve daha fazla sayıda belgesiz kişinin olduğunu söyledi.

Johnstone, "Malezya'daki suçun baskın biçimi olan en büyük zorla çalıştırmayı gördüğümüz sektörler, ‘‘Tarım tarlaları, şantiyeler, elektronik, hazır giyim ve kauçuk ürünleri endüstrilerini içeriyor’’ açıklamalarında bulundu.

Tayland'a ilişkin raporda da ise balıkçılık ve tarım endüstrisinde insan ticareti mağdurlarının zorunlu çalışmaya maruz kaldığı tespit edildi. Vekil, aynı zamanda insan ticareti mağdurlarının seks ticaretine maruz kaldığını söyledi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı notunun düşürülmesini hayal kırıklığı olarak nitelendirdi ve bunun insan ticaretiyle mücadele için kaydettiği önemli çabaları ve ilerlemeyi adil bir şekilde yansıtmadığını söyledi.

Tayland Bakanlığı yaptığı açıklamada, "TIP Raporu, sonuçta tek taraflı olarak ABD'nin kendi görüşüne göre bir değerlendirme yapıyor ve hiçbir şekilde herhangi bir uluslararası standardı temsil etmiyor" ifadesine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2021 İnsan Ticaret Raporu'nda Türkiye’de bulunuyor. Suriye’de ve Libya’da çocuk askerlerin kullanımıyla ilgili raporda yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın hazırladığı 2021 İnsan Ticaret Raporu'nda Türkiye'nin de Suriye’de ve Libya’da ''çocuk askerlerin kullanımına karışan ülkeler'' arasında gösterildiği yer alıyor. Ankara yönetimi konuya ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.