ABD, Maduro'nun torunlarını Venezuela gıda yardım programında yolsuzluk yapmakla suçladı

27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD, aralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun torunlarının da olduğu 10 kişiye, ülkeye yapılan acil gıda yardımlarında yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle yaptırım getirdi.
Amerikalı yetkililer bu "yolsuzluk şebekesini" yardım olarak verilecek gıdayı fahiş fiyattan almak ve yardımların sadece dörtte birini ülkeye ulaştırmakla suçladı.
Birleşmiş Milletler (BM),siyasi ve ekonomik sorunlarla boğuşan Venezuela'nın 30 milyonluk nüfusunun çeyreğinin insani yardıma muhtaç olduğunu söylüyor.
Yaptırımlar, Maduro'nun 3 torununu - Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia ve Yoswal Alexander Gavidia Flores - da hedef alıyor.
ABD Hazine Bakanlığı, Maduro'nun torunlarını, Kolombiyalı iş insanı Alex Nain Saab Moran ve onun iş ortağı Alvaro Pulido aracılığıyla acil gıda yardımı programından kâr etmekle suçluyor.
Venezuela hükümeti 2016'da yoksullara gıda dağıtılması için bir program devreye soktu.
ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela hükümetinin gıda yardımı programını yürüten Saab ve iş ortağının yurt dışından gıdayı "kendileri için en kârlı olacak fiyattan" aldıkları kaydediliyor.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Maduro'nun gözetiminde, Saab azımsanmayacak kârlar elde etti ve program kapsamında sağlanması gereken gıdanın sadece çeyreğini ithâl etti" denildi.
Açıklamada, Saab'ın "dünya çapındaki yolsuzluk faaliyetlerinden yüz milyonlarca dolar elde ettiği" ve ihaleleri alabilmek için Maduro'nun torunlarına rüşvet verdiği öne sürülüyor.
Yaptırımlara rağmen Maduro, yerel ikmâl ve üretim komitesi (CLAP) adı verilen gıda programına devam edileceğini söyledi.
Maduro, devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, "Emperyalistler, daha fazla yenilgiye hazırlıklı olun, çünkü Venezula'da CLAP devam edecek. Hiç kimse CLAP'i halktan alamaz" dedi.
Venezuela'daki üniversiteler tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2018 yılında programdan 16.3 milyon kişi yararlandı.
Venezuela'da Ocak ayında kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, yaptırım kararı alınan kişileri kınadı, bu kişilerin "Venezuela halkının acılarından fayda sağlayarak zenginleştiklerini" söyledi.
Hazine Bakanlığı'nın yaptırımları, söz konusu 10 kişinin ABD'de finansal hizmetlere erişimine ve ticaret yapmasına engel getiriyor.
Hazine Bakanlığı, "paravan şirketler ağının" parçası olduklarını belirttiği 13 uluslararası firmaya da gıda programında yer aldıkları gerekçesiyle yaptırım getirdi.
Açıklamadan saatler sonra, Florida Güney Bölgesi Savcılığı Saab ve iş ortağı Pulido'yu 350 milyon doları Venezuela dışına çıkararak, ABD'de ya da ABD aracılığıyla yurt dışındaki başka hesaplarında aklamakla suçladı.
47 yaşındaki Saab ve 55 yaşındaki Pulido ABD'de 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
Maduro'nun selefi Hugo Chavez'in devlet başkanı olduğu 2011 yılında yoksullara yönelik ev projesi için iki iş insanı ile anlaşmıştı.
Petrol zengini Venezuela'da halk, yıllardır devam eden siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle gıda ve ilaca erişmekte zorluk çekiyor.
Guaido'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak tanıyan 50'den fazla ülke arasında ABD de yer alıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!