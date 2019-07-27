ABD, Maduro'nun torunlarını Venezuela gıda yardım programında yolsuzluk yapmakla suçladı

ABD, aralarında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun torunlarının da olduğu 10 kişiye, ülkeye yapılan acil gıda yardımlarında yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle yaptırım getirdi.

Amerikalı yetkililer bu "yolsuzluk şebekesini" yardım olarak verilecek gıdayı fahiş fiyattan almak ve yardımların sadece dörtte birini ülkeye ulaştırmakla suçladı.

Birleşmiş Milletler (BM),siyasi ve ekonomik sorunlarla boğuşan Venezuela'nın 30 milyonluk nüfusunun çeyreğinin insani yardıma muhtaç olduğunu söylüyor.

Yaptırımlar, Maduro'nun 3 torununu - Walter Jacob Gavidia Flores, Yosser Daniel Gavidia ve Yoswal Alexander Gavidia Flores - da hedef alıyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Maduro'nun torunlarını, Kolombiyalı iş insanı Alex Nain Saab Moran ve onun iş ortağı Alvaro Pulido aracılığıyla acil gıda yardımı programından kâr etmekle suçluyor.

Venezuela hükümeti 2016'da yoksullara gıda dağıtılması için bir program devreye soktu.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Venezuela hükümetinin gıda yardımı programını yürüten Saab ve iş ortağının yurt dışından gıdayı "kendileri için en kârlı olacak fiyattan" aldıkları kaydediliyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Maduro'nun gözetiminde, Saab azımsanmayacak kârlar elde etti ve program kapsamında sağlanması gereken gıdanın sadece çeyreğini ithâl etti" denildi.

Açıklamada, Saab'ın "dünya çapındaki yolsuzluk faaliyetlerinden yüz milyonlarca dolar elde ettiği" ve ihaleleri alabilmek için Maduro'nun torunlarına rüşvet verdiği öne sürülüyor.

Maduro: Gıda yardım programı devam edecek

Yaptırımlara rağmen Maduro, yerel ikmâl ve üretim komitesi (CLAP) adı verilen gıda programına devam edileceğini söyledi.

Maduro, devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, "Emperyalistler, daha fazla yenilgiye hazırlıklı olun, çünkü Venezula'da CLAP devam edecek. Hiç kimse CLAP'i halktan alamaz" dedi.

Venezuela'daki üniversiteler tarafından yapılan bir araştırmaya göre 2018 yılında programdan 16.3 milyon kişi yararlandı.

Venezuela'da Ocak ayında kendisini Geçici Devlet Başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido, yaptırım kararı alınan kişileri kınadı, bu kişilerin "Venezuela halkının acılarından fayda sağlayarak zenginleştiklerini" söyledi.

Hazine Bakanlığı'nın yaptırımları, söz konusu 10 kişinin ABD'de finansal hizmetlere erişimine ve ticaret yapmasına engel getiriyor.

Hazine Bakanlığı, "paravan şirketler ağının" parçası olduklarını belirttiği 13 uluslararası firmaya da gıda programında yer aldıkları gerekçesiyle yaptırım getirdi.

Açıklamadan saatler sonra, Florida Güney Bölgesi Savcılığı Saab ve iş ortağı Pulido'yu 350 milyon doları Venezuela dışına çıkararak, ABD'de ya da ABD aracılığıyla yurt dışındaki başka hesaplarında aklamakla suçladı.

47 yaşındaki Saab ve 55 yaşındaki Pulido ABD'de 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Maduro'nun selefi Hugo Chavez'in devlet başkanı olduğu 2011 yılında yoksullara yönelik ev projesi için iki iş insanı ile anlaşmıştı.

Petrol zengini Venezuela'da halk, yıllardır devam eden siyasi ve ekonomik kriz nedeniyle gıda ve ilaca erişmekte zorluk çekiyor.

Guaido'yu Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak tanıyan 50'den fazla ülke arasında ABD de yer alıyor.

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