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ABD'de yaşayan kadını 3 milyon dolar dolandıran 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

ABD'li yapımcı Lori Etta Taub'ı sosyal medyadan iletişime geçerek dolandıran şüphelilerle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Daha önce 5 şüphelinin yakalandığı operasyonda 4 kişinin daha gözaltına alındığı açıklandı

Giriş: 30.12.2022 - 11:27 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'li yapımcıya dolandırıcılık şokunda flaş gelişme! - Haberler
AA

Sosyal medyadan iletişime geçtikleri ABD'de yaşayan kadını yatırım yapma bahanesiyle 3 milyon dolar dolandıran 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Amerikalı film yapımcısı Lori Etta Taub isimli kadının dolandırıldığı bilgisi üzerine yaptığı çalışmada, olayla bağlantıları tespit edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Daha önce yakalanan 4 kişiyle birlikte emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Lori Etta Taub'ın sosyal medya platformundan iletişime geçtiği ve kendisini Türkiye'de yaşayan ABD vatandaşı olarak tanıtan Alex Quin'le yaklaşık 3 ay yatırım konusunda görüşmeler yaptığı, bu şekilde güven sağlayan şüphelinin verdiği hesaplara ve kripto para cüzdan adreslerine 3 milyon dolar gönderdiği belirlenmiş, parasını geri alamayan mağdurun Türkiye'ye gelerek şikayette bulunmasının ardından ekiplerce yapılan saha çalışmaları ve analizler sonucu 4 şüpheli yakalanmıştı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Fotoğraflar: DHA

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