Demokratlar içinde Müslüman temsilciler çatlağı

ABD Kongresinde aralarında Müslüman vekillerin de olduğu ilerlemeci kanatla liberal kanat arasındaki son Ilhan Omar tartışması, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye kadar ulaştı.
Pelosi ile diğer Demokrat liderler, bir açıklamasında ABD ve İsrail'i Hamas ve Taliban'la kıyaslayan Omar'a karşı ortak bir yazılı açıklama yaparak, herkesin ifade özgürlüğünün olduğunu ancak ABD ve İsrail ile Hamas ve Taliban'ı aynı kefeye koymanın "çok tehlikeli bir yaklaşım" olduğunu savundu.
Pelosi'nin açıklamasına kısa süre sonra tepki gösteren Temsilciler Meclisindeki Müslüman vekiller Tlaib ile Omar, olayın İslamofobik bir çizgiye kaydığını dile getirdi.
Omar, konuyla ilgili ilk açıklamasında, amacının "terör örgütleriyle demokratik ülkeleri eşitlemek" olmadığını vurgularken, sadece Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile ilgili bir çarpıklığı dile getirdiğini belirtti.
Demokrat liderlerin açıklamasına tepki gösteren Omar, açıkça kendilerini hedef gösteren bazı Cumhuriyetçi Kongre üyelerine atıf yaparak, "Mo Brooks gibi İslamofobik isimlerle aynı Kongrede hizmet ediyoruz ve Demokrat mesai arkadaşlarımız onu kınamak yerine bu tehlikeli retoriğe meşruiyet kazandırıyor. Partimiz ne zaman Müslüman vekillere ve seçmenlere yönelen nefrete karşı açıkça ayağa kalkacak?" ifadelerini kullandı.
Olaya tepki gösteren Tlaib de Twitter hesabından açıklama yaparak Demokrat Kongre üyelerine, "Kongredeki Müslüman kadınlar için ifade özgürlüğü yok. Kongredeki Müslüman kadınlar için şüphe duyma imkanı yok. Temsilciler Meclisindeki Demokrat liderler, Kongredeki beyaz olmayan kadın vekillere yönelik bu acımasız ve ayrımcı polislikten utanmalılar." şeklinde seslendi.
Pazartesi günü Temsilciler Meclisindeki oturumda Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a "ABD ve İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetki alanını neden tanımadığına" ilişkin sorular soran Omar, konuya ilişkin bir Twitter paylaşımında bulunmuştu.
Omar, paylaşımında, "İnsanlığa karşı işlenen suçların kurbanları için aynı derecede hesap verebilirlik ve adalet sahibi olmamız gerekiyor. ABD, Hamas, İsrail, Afganistan ve Taliban tarafından işlenmiş akıl almaz suçlara tanıklık ettik. Bakan Blinken'a kurbanların adaleti nerede araması gerektiğini sordum." ifadelerini kullanmıştı.
Omar'ın ABD ve İsrail'i Hamas ve Taliban'la kıyaslamasına tepki gösteren çoğunluğu Yahudi Demokrat vekiller, bir açıklama yayımlayarak Omar'ın söz konusu açıklamasının "bir saldırı ve yanlış yönlendirme" olduğunu savunmuş, özür ve açıklama beklediklerini dile getirmişlerdi.
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