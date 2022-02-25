ABD'li üst düzey yetkiliden yaptırım açıklaması

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Ekonomi Danışman Yardımcısı Daleep Singh, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya karşı açıkladığı yaptırımların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşıyor.

Singh'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün açıkladığımız yaptırımların sonucunda, önümüzdeki ay içerisinde ne bekleyebiliriz? Çok yoğunlaşmış negatif bir geri dönüş görebiliriz Rus piyasalarında. Yüksek oranda sermaye çıkışlarını, enflasyonun arttığını, satın alma gücünün düştüğünü görürüz.

Finansal yaptırımlar konusunda bunları bekleyebiliriz. Bunların hepsi Rusya için bir hezeyan olacak. Buradan yayılan bir etki göreceğiz.

Bizim yaptırımlarımızın amacı bunu Rusya için stratejik bir başarısızlık haline getirmek. 21. yüzyılda stratejik başarı bir toprağı almak değil. Bu yüzyılda stratejik güç, ekonomik güç, teknoloji, gelişmişlikle ölçülüyor.

Biz bunu net şekilde Rusya işgali devam ettirirse neler olabileceğine dair sinyal verdik. Bu şiddette bir ekonomik maliyet her lider için önemlidir. Onun halkının yaşam standartlarını etkiler. O yüzden yanlış yaptı.

Birleşik Krallık'ın Rusya'yı SWIFT sisteminden çıkarma teklifine dair bir şey söylemem. Yaptırımlar sonuç doğuracaktır. Bunu ortak ve müttefiklerimizle eşgüdüm halinde yapıyoruz.

Bütün seçenekler halen masada. Maliyeti istediğimiz zaman ve şekilde arttırabiliriz. Putin bugün olanları gördükten sonra bunu ciddiye almalı. Vladimir Putin'in parasının nerede olduğuna dair bir yorum yapmayacağım.

Diplomasi yolu her zaman açıktır. Diplomasi hiçbir zaman ölmez. Ancak mevcut koşullarda işgalin hemen arkasından bu seçenek mümkün değildir. Eğer bir dönüşüm olursa, temel prensipler, mesela komşuların sınırlarına, egemenliğine saygı duymak; o zaman farklı durum ortaya çıkar ancak şu an o noktada değiliz."

PSAKİ: BAŞKAN SAHAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

"Bazı detaylar sunduk. Sahadaki olayları yakından takip ediyor. Birkaç kez Ulusal Güvenlik Danışmanı, BM Güvenlik Elçisi ile görüştü. Danışmanından saat 11.00'de bilgi aldı. Başkan yakından takip etmeye devam ediyor. Bu sabah savunma ve istihbarat ekibinden sahadaki durumla ilgili bilgi aldı. Kongredeki liderlerle görüştü, bilgi aldı, onlara bilgi verdi. Onların sorularını yanıtladı. Günü bu şekilde geçti Başkanın.

Zelenskiy'le telefon görüşmesi olmadı. Liderlerle görüşmeye devam edecek. Biz de sizi güncelleriz. Şu anda güvenlik sorularına girmeyeceğiz. Ancak Başkan Zelenskiy'le temas halindeyiz.

NATO'nun şemsiyesi altında binlerce askerimiz bekliyor. Ancak kararın NATO tarafından alınması lazım. Altyapımıza siber saldırı olmadı.

"RUS HALKI SOKAKLARDA PROTESTO EDİYOR"

Siber saldırı da NATO üyeleri arasında konuşulan bir konu. Bizim şu anda yapmaya çalıştığımız şey, insani destek. Bu konuda en büyük sağlayıcısı olduk Ukrayna'nın. 52 milyon dolarlık yardım ulaştırdık 1 yıl içerisinde. Ek fonlama ve malzeme taahhüdünde bulunduk. Destek hizmetleri, temiz su, hijyen, barınma, sağlık gibi desteklere ihtiyaç oldu. Daha fazlasını da yapabiliriz. Bu sadece bir adım.

Rusya'daki protestoları görüyoruz, Rus halkını sokaklarda görüyoruz. 2014'te Rus askerlerin gönderildiğini kabul bile etmemişlerdi. Hatta cesetler gelirken bile kabul edilmemişti. Şu anda Rus halkından bir itiraz var. Daha fazlası beklenebilir. Putin'in sert tutumuna rağmen böyle bir şey olması önemli. Kremlin'in propagandasına rağmen bazı Rusların yaptıklarını görmek önemli."

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