ABD'li üst düzey görevliden Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Barbara Leaf, Türkiye'yi olası Suriye operasyonundan vazgeçirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.
Leaf, Orta Doğu Politikasından Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dana Stroul ile Senato Dış İlişkiler Komitesinde ABD'nin Suriye politikası üzerine bir oturumda konuştu.
Oturumda, Suriye'deki insani durum, Beşşar Esad rejiminin varlığını sürdürmesi ve Türkiye'nin bu ülkenin kuzeyine yönelik olası operasyon konuları gündeme geldi.
Türkiye’nin olası Suriye operasyonundan endişe duyduklarını, Türkiye ile olası bir operasyonu önlemek üzere görüşmeler yaptığını belirten Leaf, "Türk hükümeti bizim böyle bir girişim konusundaki görüşlerimizi çok iyi biliyor. Onlarla bir dizi üst düzey angajmanımız oldu. Henüz işe gireli bir hafta olmadı. Türk hükümeti ile bu konuda angaje olmak için erken bir fırsat arıyorum." dedi.
ABD'li üst düzey diplomat, Türkiye'nin olası bir operasyonunun, ABD'nin Suriye'deki misyonunu da tehlikeye atacağını ifade ederken, "Türk hükümetini bu operasyondan geri adım attırmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.
Bir senatörün, "Peki Türkiye geri adım atacak mı?" sorusuna ise Leaf, "Kaygılarımızı ifade ediyoruz ama size geri adım atacaklarının garantisini veremem" yanıtını verdi.
ABD Savunma Bakanlığı Ortadoğu Politikasından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Stroul da açıklamalarında Türkiye'nin olası operasyonundan endişe duyduklarını dile getirdi.
Stroul, "ABD, Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini kabul ediyor ve düzenli olarak tüm taraflara gerilimi azaltma gereğini iletiyor. Bununla birlikte, herhangi bir yeni saldırı, bölgesel istikrarı daha da zayıflatabilir ve ABD güçlerini ve koalisyonun DEAŞ'a karşı kampanyasını riske atabilir." ifadelerini kullandı.
"ESAD'IN BAE'DE KARŞILANMASI BENİ ŞOK ETTİ"
Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmemesi ve bazı Arap ülkelerince yeniden tanınması da panelin gündemindeydi.
Leaf, "Esad'in düşeceği konusunda hiçbir zaman emin olmadım. Bu da kristal bir kürem olduğu için değil, bu tür rejimlerin doğasında, en son kendilerinin düştüğünü iddia etmeleri ve kolay kolay yıkılmamaları olduğu için biliyorum." dedi.
Bölgedeki tüm ABD ortakları ile Esad rejimine meşruiyet atfedecek faaliyetlerden kaçınmaları için temas kuracağını belirten Leaf, "Beşar Esad'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından bir devlet başkanı olarak karşılandığını görmek beni şok etti. BAE'lilere bunun gerçekten muazzam bir propaganda değeri olduğunu ve başka bir şey olmadığını açıkça belirttik." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!