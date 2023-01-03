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ABD'li ünlü aktör Renner, kar kürerken kaza geçirdi: Durumu kritik

ABD'li ünlü aktör Jeremy Lee Renner, Nevada'daki arazisinde karları temizlerken kontrolünden çıkan kar küreme aracının altında kalarak yaralandı. Yerel yetkililer, Renner'ın sağlık durumunun kritik olduğunu bildirdi

Giriş: 03.01.2023 - 03:26 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'li ünlü aktör Renner, kar kürerken kaza geçirdi: Durumu kritik
Jeremy Renner kar kürerken kaza geçirdi: Durumu kritik
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AA

ABD'de kar küreme aracının altında kalarak yaralanan ünlü aktör Jeremy Lee Renner, hastanede tedavi altına alındı.

Mini televizyon dizisi Hawkeye'de aynı isimle başrolü canlandıran Renner, Nevada'daki arazisinde karları temizlerken, kullandığı kar küreme aracının bacağını ezmesi sonucu yaralandı.

Hayranlarının sosyal medyadaki paylaşımlarına göre Renner'a ilk müdahale komşuları tarafından yapılırken, ciddi şekilde kan kaybeden oyuncu hava ikmal aracıyla hastaneye kaldırıldı.

DURUMU KRİTİK

AA'nın haberine göre; yerel yetkililer, ülkede son yaşanan kar fırtınasının etkili olduğu Nevada'da bir hastanede tedavisi devam eden 51 yaşındaki yıldız oyuncunun durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.

Renner'ın geçirdiği kaza sonrası, birçok sanatçı arkadaşı da sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

California doğumlu 51 yaşındaki aktör, "Düzenbaz", "Görevimiz Tehlike" ve "Geliş" gibi Türk seyircisinin de yakından takip ettiği birçok filmde rol almış, "Ölümcül Tuzak" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında 2009 yılında, Oscar'a aday gösterilmişti.

*Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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