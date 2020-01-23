AA

Tümgeneral Grynkewich, ABD Savunma Bakanlığında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadelenin devam ettiğini belirten ABD'li komutan, örgütün yeniden toparlanmaya çalıştığını öne sürdü.

Bölgede Rusya ile koalisyon kuvvetleri arasında Haseke'de yaşanan küçük çaplı çatışmalara değinen Grynkewich, son zamanlarda bölgede olmadığını ifade ederek, bu konuda detay vermekten kaçındı.

ABD'li Tümgeneral, Rusya ile Suriye'de birçok noktada karşı karşıya geldiklerini ve Rusya'nın ABD kuvvetlerinden uzak durması çağrısını yenilediklerini ifade etti.

"Rusya sizi orada test mi ediyor" sorusuna ise Grynkewich, "Rusların (Suriye'de) bizi her zaman test ettiklerini düşünüyorum." diye karşılık verdi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD askerleri, Haseke ilindeki petrol sahasına ulaşmak isteyen Rus askerlerini yolunu keserek, bölgeye ulaşmalarını engellemişti.

ABD askerleri Rümeylan yakınlarındaki Cul Ağı beldesinde, petrol sahasının bulunduğu bölgeye doğru giden Rus devriyesinin yolunu kesmiş, Rus devriyesinden dönmesini istemesi üzerine, taraflar arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı.

ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan'a ulaşması engellenen Rus devriyesi, daha sonra geldiği noktaya dönmek zorunda kalmıştı.

YPG/PKK'lı teröristler de 2 gün önce, Rümeylan petrol sahası yakınlarında askeri nokta inşa etmek amacıyla gönderilen Rus konvoyunun Kamışlı ilçesinde yolunu keserek, bölgeye ulaşmasını engellemişti. Bunun üzerine konvoy yolunu değiştirerek, Malikiye ilçesinin Rümeylan yerine, Esed rejiminin kontrolündeki Kamışlı havaalanına yönelmişti.

RUSYA İLE ABD'NİN FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ POZİSYONLARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

AA muhabirinin, "Suriye'nin kuzeydoğusunda karadaki pozisyonlarınızda bazı değişiklikler oldu. Hava operasyonlarınız da bu ölçüde değişiklik gösterdi mi ya da Fırat'ın doğusunun tamamında hava hakimiyetinizin olduğunu söyleyebilir misiniz?" sorusuna Tümgeneral Grynkewich, "Havadaki varlığımız, karadaki varlığımızla bire birdir. Dolayısıyla, sizin tabirinizle, hava operasyonlarımızda kara operasyonlarımıza uyumlu olarak değişiklik oldu. Orada amacımız, Amerikan ve koalisyon kuvvetlerinin tepesinde Amerikan veya koalisyon hava unsurlarından başka birilerinin hava unsurlarının dolaşmamasını sağlamaktır." yanıtını verdi.

Son zamanlarda Rus savaş uçaklarının Fırat'ın doğusuna geçtiğini hatırlatan muhabirin, "2015 yılında Rusya ile imzalanan Kuvvetlerin Güvenlik Ayrışması Mutabakatında bir değişiklik mi oldu yoksa siz teamül olarak Rus uçaklarının Fıratın doğusuna geçmesine izin mi veriyorsunuz?" sorusuna ABD'li komutan şu yanıtı verdi.

"Rusya ile kuvvetlerin ayrışması amacıyla önemli bir iletişimimiz var orada. Onlarla zaman içerisinde üzerinde çalıştığımız ve tam olarak tarihini hatırlamıyorum ancak geçtiğimiz son baharda yenilediğimiz kuvvetlerin ayrışmasına ilişkin protokollerimiz var. Ruslara bu protokollere uyma çağrısı yapıyoruz. Bazen uyuyorlar bazen uymuyorlar. Ancak onlara mesajımız provokatif adımlardan kaçınalım, profesyonel olarak kuvvetlerin ayrıştıralım şeklindedir. Görevimiz kuvvetlerimizin tepesinde hava üstünlüğümüzü sağlamaktır ve bunu da yaptığımız konusunda güvenim tam."

"Yeniledik derken, Ruslara Fırat'ın doğusunda uçma izni verdiniz mi yani?" sorusuna ise Grynkewich, Ruslarla ayrışma protokollerini kullandıklarını ve duruma göre Rusların bazı bölgelerde hava faaliyeti yapmaya izin verdiklerini söyledi.

Grynkewich, "Ancak genel anlamda onlara kuvvetlerimizin faaliyet gösterdikleri alandan uzak durmalarını istiyoruz onlardan". diye konuştu.

ABD, 2015'te Rusya ile Kuvvetlerin Güvenli Ayrışması Mutabakatı imzalamış ve Fırat Nehri ayrışma çizgisi olarak belirlenmişti.

Buna göre, ABD kuvvetleri Suriye'de Fırat'ın batısına Rus hava unsurları da Fırat'ın doğusuna geçemiyordu. Söz konusu ayrışma noktasına yakın bölgelerde düzenlenen operasyonlarda ise iki ülke harekat merkezi birbiri ile iletişim kurarak izin alıyordu.