COVID-19 çıktıktan sonra restorana gitmiş

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ABD’de eski Alaska Valisi ve Cumhuriyetçi Parti’nin 2008'deki başkan yardımcısı adayı olan Sarah Palin, geçtiğimiz günlerce COVID-19'a yakalanmıştı.

Palin'in testinin pozitif çıkmasından sadece 2 gün sonra lüks bir restoranda yemek yediği iddia edilmişti.

CNN International'ın haberine göre restoran da Palin'in binada olduğunu ve yemek yediğini doğruladı. Palin'in dışarıda oturtulduğu belirtilirken, TV'de yayınlanan görüntülerde siyasetçinin yanındaki herkesin maskesiz olduğu görüldü.

Olayın gerçekleştiği New York Belediye Başkanı sözcüsü, “COVID-19'a yakalanan herkesin hem kendi hem de New York halkının güvenliği için kendilerini karantinaya almasını umuyoruz. Ancak bugün Sarah Palin’in bunu yapmadığını görmekteyiz ve bunu son derece sorumsuz buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Sarah Palin, aşı ve kürtaj gibi konularda sert ifadeleri ile biliniyor. Palin aşı konusunda "Aşı olmam için cesedimi çiğnemeleri gerekiyor. Bunu yapmayacağım. Yapmayacağım ve çocuklarıma da dokunmazlarsa iyi ederler" demişti.