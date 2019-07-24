24 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sabancı Holding iştiraklerinden Kordsa, ABD’li Axiom Materials’ı bünyesine kattığını açıkladı. 181 milyon dolar şirket değeri üzerinden gerçekleşen satın alma ile Kordsa'nın, havacılık endüstrisinde seramik matriks kompozitler alanında iddialısını artırdığı belirtiliyor.
Kordsa, ileri kompozit teknolojilerine Sabancı Üniversitesi ile hayata geçirdiği Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi yatırımı ile adım atmıştı.
2018 yılında bünyesine kattığı uzay ve havacılık endüstrisine ileri kompozit malzemeler sağlayan Fabric Development, Textile Products ve Advanced Honeycomb Technologies şirketleri ile faaliyet alanını ve yetkinliklerini genişleten şirketin, Axiom Materials satın almasıyla ikinci bir Kordsa yaratma hedefinin ilk aşamasını tamamlamış olduğu kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre, Axiom Materials’ın ürettiği ileri kompozit malzemeler, uçak motorlarının yanı sıra farklı sektörlerde yeni nesil birçok uygulamada kullanılıyor. Kordsa’nın satın alma ile yeni ürün geliştirme potansiyelini güçlendirdiği bildirildi.
'GLOBAL ÖLÇEKTE BİR ŞİRKETE DÖNÜŞÜYORUZ'
Satın alma ile ilgili konuşan Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, "Yüksek katma değerli alanlarda büyüme vizyonumuzun ana platformu olan Kordsa, son iki yılda yaptığımız yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım ile global ölçekte ileri malzeme teknolojileri üreten bir şirkete dönüşüyor. Son iki yılda ABD’de dört önemli şirketi bünyemize kattık ve yıllık 150 milyon doları aşan bir iş kolu yarattık. Bu önemli satın alma, ülkemizin uluslararası piyasalardaki gelişimini de destekleyecektir" dedi.
Sabancı Holding Sanayi Grubu Başkanı ve Kordsa Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Alper de, "Kompozit teknolojileri pazarında organik büyümemizi inorganik büyüme ile de desteklemeye devam ediyoruz. Axiom Materials yatırımı ile uzay ve havacılık endüstrisinin üssü Kuzey Amerika’da bir büyüme platformu yaratacağız" diye konuştu.
Axiom Materials’ın Kordsa bünyesine katılmasıyla ilgili konuşan Kordsa CEO'su Ali Çalışkan, "Axiom Materials satın alması ile ikinci Kordsa yaratma hedefimizin de ilk aşamasını tamamlamış oluyoruz. Bugün artık, uçak motorlarında kullanılan yüksek ısıya dayanıklı Oksit-Oksit seramik kompozit malzemeleri pazarının lider oyuncusu olduk. Lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların kanatları, gövdeleri ve kabin içlerinden sonra artık motorları da Kordsa tarafından güçlendirilecek" ifadesini kullandı.
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