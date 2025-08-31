Habertürk
        ABD'li senatörlerden Dışişleri Bakanı Rubio'ya Gazze mektubu | Dış Haberler

        ABD'li senatörlerden Dışişleri Bakanı Rubio'ya Gazze mektubu

        ABD'de Demokrat senatörler, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdikleri mektupta Gazze'de bebek mamaları başta olmak üzere insani yardımın sağlanması için çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2025 - 10:02 Güncelleme: 31.08.2025 - 10:02
        ABD Dışişleri Bakanı'na Gazze mektubu
        Demokrat Senatörler Ruben Gallego, Tim Kaine, Peter Welch, Mark Kelly ve Elizabeth Warren, Gazze'deki insani felakete ilişkin Rubio'ya mektup yolladı.

        Gazze'de insani yardımların girişi ve dağıtılması konusundaki engellemeler nedeniyle özellikle bebeklerin devasa krizle karşı karşıya olduğuna işaret edilen mektupta, şunlar kaydedildi:

        "Gazze'deki krize çözüm bulmak amacıyla özellikle bebek mamaları olmak üzere tüm insani yardımı geniş çapta acilen artırmak için ABD'nin tüm gücünü ve yetkisini kullanmasını talep etmek üzere bugün size yazıyoruz. ABD ve İsrail'in, Filistinlilerin yaşamını tehdit eden korkunç durumu ele almak için ahlaki zorunluluğu var."

        Mektupta, İsrail'in yardım dağıtım sisteminin bebekleri açlık ve ölüme sürüklediği, İsrail ve ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF) paketlerinde bebek mamasının bulunmadığı belirtildi.

        İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI

        İsrail, ABD'nin desteğiyle, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamalarını sürdürüyor, Uluslararası Adalet Divan'nın saldırıları durdurma yönündeki tüm uluslararası çağrı ve emirlerini ise görmezden geliyor.

        Soykırım sonucunda 63 bin 371 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 159 bin 835 kişi yaralandı, 9 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi yerinden edildi ve kıtlık nedeniyle 124'ü çocuk olmak üzere 332 kişi yaşamını yitirdi.

        Yazı Boyutu
