ABD'li senatörden Rusya'ya yaptırım itirafı

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Davos Zirvesi'nde Bloomberg HT'ye konuşan ABD'li Senatör John Hickenlooper, Rusya Ukrayna savaşında Türkiye'nin rolünü takdir ederek Türkiye’nin her zaman olduğu gibi bu konuda da arabulucu olduğunu söyledi.

Sosyal medyanın 'gerçek ötesini çok güçlü hale' getirdiğini vurgulayan Hickenlooper, "Ukrayna konusunda sosyal medya çok iyi bir noktada. Sosyal medyada savaşa dair tanık olunanlar, insanları bir araya getiriyor" diye ekledi.

Rusya’ya yönelik yaptırımların önemli olduğunu fakat olması gerektiği kadar başarılı olmadığını da belirten Hickenlooper, Ruble’nin öncekine kıyasla daha güçlü olduğunu ve Rusya’nın yaptırımlara rağmen hala ürettiği kadar petrol ve gaz sattığını vurguladı.