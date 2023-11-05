Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders'tan Gazze'de masum insanların katledilmesinin önlenmesi için çağrı

        ABD'li Senatör Sanders'tan Gazze'de masum insanların katledilmesinin önlenmesi için çağrı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade ederek, "Masum insanların ayrım gözetmeksizin katledilmesini durdurun." çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 09:21 Güncelleme: 05.11.2023 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Gazze'de masum insanların katledilmesini durdurun"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek Gazze'de binlerce sivili öldürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Masum insanların ayrım gözetmeksizin katledilmesini durdurun." çağrısında bulundu.

        Sanders, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananların "modern tarihin en korkunç anlarından olduğunu" kaydederek, "(İsrail'in) Şu anda ayrım gözetmeksizin yaptıkları, mülteci kamplarını, ambulansları bombalaması, uluslararası hukuku ihlal ederek binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu öldürmesi kabul edilemez. Buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.

        Foto: AA
        Foto: AA

        ABD'nin İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar yardım sağladığına işaret eden Sanders, "Paramızı alacaklarsa ve (ABD Başkanı Joe) Biden onlara daha da fazlasını vermek istiyorsa ABD ve medeni dünyanın savunduğu ABD değerlerini ihlal edemeyeceklerini kabul etmeleri gerekir." görüşünü paylaştı.

        Sanders, çatışmalara insani ara verilmesi gerektiği çağrılarının artmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnsanların suyu yok, yiyecekleri yok, yakıtları yok. Hastaneler bombalanmış durumda. Bu, tam bir felaket." değerlendirmesinde bulundu.

        Foto: AA
        Foto: AA

        Gazze'de binlerce insanın yerlerinden edildiğine dikkati çeken Sanders, birçoğunun Birleşmiş Milletlere (BM) ait alanlarda aşırı kalabalık koşullarda yaşadıklarını kaydetti.

        Sanders, sivillere yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yaparak, "Filistinli çocuklar da İsrailli ve ABD'li çocuklar kadar önemlidir. Masum insanların ayrım gözetmeksizin katledilmesini durdurun." ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        CHP yeni genel başkanını seçti
        CHP yeni genel başkanını seçti
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Kadıköy'de Fırtına! 26 yıl sonra...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        Fenerbahçe'den 100. yıl koreografisi!
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        HPV aşısı için ideal zaman nedir?
        26 yıllık hasret sona erdi!
        26 yıllık hasret sona erdi!
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Fenerbahçe, liderliği Galatasaray'a kaptırdı
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        Gelibolu'daki yangın lodosla büyüdü!
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "İlk fırtınada İsmail kaptan dağıldı!"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        "Ülkemizi elektrikli araç ve batarya üretim üssü yapacağız"
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ahmet Selim Kul: Pendik’te başlayan yenilgi
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Ford Otosan’dan üretimi 4’e katlayacak yatırım
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        Yaşları 80'in üzerinde! Meslekleri şaşırtıyor
        "Türkiye aşk"
        "Türkiye aşk"
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Gişelerde en başarılı 10 video oyunu uyarlaması
        Habertürk Anasayfa