ABD'li Senatör Sanders'tan Gazze'de masum insanların katledilmesinin önlenmesi için çağrı

ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek Gazze'de binlerce sivili öldürmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Masum insanların ayrım gözetmeksizin katledilmesini durdurun." çağrısında bulundu.

Sanders, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze'de yaşananların "modern tarihin en korkunç anlarından olduğunu" kaydederek, "(İsrail'in) Şu anda ayrım gözetmeksizin yaptıkları, mülteci kamplarını, ambulansları bombalaması, uluslararası hukuku ihlal ederek binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu öldürmesi kabul edilemez. Buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.

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ABD'nin İsrail'e her yıl 3,8 milyar dolar yardım sağladığına işaret eden Sanders, "Paramızı alacaklarsa ve (ABD Başkanı Joe) Biden onlara daha da fazlasını vermek istiyorsa ABD ve medeni dünyanın savunduğu ABD değerlerini ihlal edemeyeceklerini kabul etmeleri gerekir." görüşünü paylaştı.

Sanders, çatışmalara insani ara verilmesi gerektiği çağrılarının artmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İnsanların suyu yok, yiyecekleri yok, yakıtları yok. Hastaneler bombalanmış durumda. Bu, tam bir felaket." değerlendirmesinde bulundu.