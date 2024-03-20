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        Haberler Dünya ABD'li Senatör Sanders: "ABD, Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı"

        ABD'li Senatör Sanders: "ABD, Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı"

        Kanada'nın İsrail'e silah satışını durdurmasına yönelik kararın ardından açıklama yapan ABD'li bağımsız Senatör Sanders, "ABD, Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 20.03.2024 - 12:42
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        "ABD, Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı"
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        ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders, Kanada'nın İsrail'e silah satışını durdurmasına yönelik aldığı kararın ardından, "ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı." dedi.

        Kanada İsrail'e silah satışını durdurdu
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        Sanders, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Kanada'nın İsrail'e silah ihracatını durdurma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Senatör Sanders, "Kanada Parlamentosu, İsrail'e silah satışının durdurulması yönünde oy kullandı. Bunu yapmakta kesinlikle haklılar." ifadelerini kullandı.

        Gazze'de artan açlık ve yaşanan insani felaket nedeniyle aynı adımı ABD hükümetinden de beklediğini ifade eden Sanders, "ABD, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun savaş makinesine bir kuruş daha sağlamamalı." değerlendirmesinde bulundu.

        Kanada Parlamentosu, dün İsrail’e yönelik silah satışının durdurulmasını talep eden önergeyi kabul etmişti.

        Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, gelecekte İsrail'e silah ihracatını durduracaklarını ve bu hamlenin sembolik değil, gerçek bir adım olacağını açıklamıştı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #israil
        #kanada
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