07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararını sert dille eleştiren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 2015'teki bir Kongre oturumunda terör örgütü PYD/YPG'nin terör örgütü PKK ile yakın ilişkilerine dikkati çekmiş ve Türkiye'nin tepki göstermekte haklı olduğunu ifade etmişti.
AA'nın haberine göre Graham, Trump'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yapacağı operasyona destek vermeyeceği ve bu bölgeden askerlerini çekme kararına en sert tepki gösteren isimlerden biri oldu ve bu kararın "akıllıca olmadığını" savundu.
YPG/PKK'lı teröristleri "ABD'nin DEAŞ'ı yenmesine yardım eden Kürt kuvvetler" olarak nitelendiren Graham, Türkiye'yi Suriye'nin kuzeyine bir operasyon düzenlemesi durumunda "yaptırım" uygulamakla tehdit etti.
Ancak, Graham 2015'te ABD Kongresi'nde yapılan bir oturumda dönemin Savunma Bakanı Ashton Carter ile girdiği diyalogda, Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK konusunda haklılığını savunması ile hafızalara kazınmıştı.
ABD'nin elindeki raporlarda terör örgütü PYD/YPG'nin, PKK ile bağlantılı olduğunun belirtildiğine işaret eden Graham, Carter'a "Peki Türk hükümetinin gözünde PKK bir terör örgütü değil mi?" sorusunu yöneltmişti.
"YPG’Yİ SİLAHLANDIRDIĞIMIZ İÇİN TÜRKLERİN BİZE KIZGIN OLMASI ŞAŞIRTICI MI?"
Carter'ın, "PKK sadece Türk hükümetinin değil, ABD hükümetinin gözünde de terör örgütü." yanıtı üzerine Graham, "Peki Suriye’de PKK ile bu kadar yakın ilişkide olan YPG’yi silahlandırdığımız için Türklerin bize kızgın olması şaşırtıcı mı?" ifadesini kullanmıştı.
Graham, Carter'ın Türkiye ile kapsamlı görüşmeler yaptığını söylemesi üzerine şöyle konuşmuştu:
"Türkiye'den yeni döndüm. (ABD'nin YPG/PKK'yı silahlandırması) Bu konu onlar için bir sorun. Bunun dünyanın en aptalca fikri olduğunu düşünüyorlar ve ben de onlarla aynı fikirdeyim. 'Peki Türkiye neden kızdı' diye merak ediyorsanız, sebebi Suriye'de Türk hükümetiyle çarpışan bir terör örgütünü silahlandırmamız. Türkiye daha fazlasını yapabilir ama dürüstçe söylemek gerekirse bence bu konsept tamamen tuhaf."
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