03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi:
- "Türkiye'nin İdlib halkıyla bir arada durmak için yaptıklarından son derece memnuniyet duyuyorum" - "Suriye'den öğrendiğim bir şey var; bir sorunu görmezden gelmek, o sorunu daha da kötü bir hale getiriyor"
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, İdlib'in "uçuşa yasak bölge" olmasına yönelik çağrısını yineledi.
Güney Carolina Senatörü Graham, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin İdlib halkıyla bir arada durmak için yaptıklarından son derece memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.
Geçen hafta da İdlib'in "uçuşa yasak bölge" olması konusunda çağrı yapan Graham, şunları kaydetti:
"ABD de dahil, şu anda tüm dünya için insani kriz daha da kötüye gitmeden önce İdlib'i uçuşa yasak bölge ilan etme zamanıdır.
Rus Putin ve Suriyeli Esed, savaş suçlusu gibi davranıyor. Suriye'den öğrendiğim bir şey var; bir sorunu görmezden gelmek, o sorunu daha da kötü bir hale getiriyor."
- Graham, "uçuşa yasak bölge" çağrısında bulunmuştu
Cumhuriyetçi Senatör Graham, geçen hafta internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Dünya hiçbir şey yapmadan İdlib’in Esed, İran ve Rusya tarafından yok edilmesini izliyor." ifadesini kullanmıştı.
Graham, açıklamasında "Şu anda uluslararası toplumun binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu bu dehşet verici ölümden kurtarmak için İdlib’de uçuşa yasak bölge ilan etmesinin zamanı gelmiştir." çağrısında bulunmuştu.
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