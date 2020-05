ABD'li şarkıcı LP, Türk hayranları için evinden konser verdi

AA

Müzik dünyasında "LP" ismiyle tanınan Pergolizzi, Ramazan Bayramı'na özel Instagram'da "@birlikteguzel"in sayfasından gerçekleştirdiği konser yayınında Türk hayranlarıyla bir araya geldi.

İlk albümünü "Heart Shaped Scar" adıyla 2001 yılında çıkaran Pergolizzi, konserde başta "Lost on You" olmak üzere "Muddy Waters", "Into the Wild" ve "Tightrope"nin aralarında bulunduğu birçok sevilen şarkısını seslendirdi.

Rihanna, Christina Aguilera, Backstreet Boys, Cher Lloyd gibi birçok ünlü sanatçıya verdiği şarkılarla da tanınan sanatçı, geçen yıl Türkiye'de 3 konserin yer aldığı bir turne gerçekleştirmiş ve yoğun bir ilgiyle karşılanmıştı.

Yaklaşık yarım saat süren konserde ünlü şarkıcıya, 4 kişilik bir orkestra eşlik etti.