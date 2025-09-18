Habertürk
        ABD'li şarkıcı D4vd'nin otomobilinde bulunan cesedin kimliği belli oldu - magazin haberleri

        ABD'li şarkıcı D4vd'nin otomobilinde bulunan cesedin kimliği belli oldu

        D4vd olarak bilinen dünyaca ünlü şarkıcı David Anthony Burke'nin otomobilinde çürümüş halde bulunan cesedin, kayıp olan 15 yaşındaki Celeste Rivas'a ait olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2025 - 17:39 Güncelleme: 18.09.2025 - 17:39
        Cesedin kimliği belli oldu
        ABD'de milyonlarca dinlenmeye sahip şarkıcı D4vd (David Anthony Burke), geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta otomobilinde ceset bulunmasıyla gündeme gelmişti. İlk açıklamalarda kimliği belirsiz olduğu aktarılan 157 cm boyunda, dalgalı siyah saçlı ve sağ işaret parmağında 'Shhh' yazılı dövmesi olan çürümüş cesedin, kayıp olan 15 yaşındaki Celeste Rivas'a ait olduğu tespit edildi. Rivas, uzun süredir kayıp olarak aranıyordu. Genç kız, 5 Nisan 2024'te kaybolmuştu.

        Yetkililer, cesedin bulunduğu aracın, otoparka getirilmeden önce birkaç gün boyunca Hollywood Hills'te terk edilmiş halde durduğunu belirtti. Teksas plakalı otomobilin, 20 yaşındaki şarkıcı D4vd adına kayıtlı olduğu belirlendi.

        D4vd'nin olayla doğrudan bağlantısı olmadığı, aracın başkaları tarafından kullanılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı. Ünlü şarkıcının soruşturma sürecinde polisle iş birliği yaptığı da vurgulandı.

        D4vd'nin turne kapsamında Seattle'da vereceği konser iptal edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        #D4vd
        #ceset
        #otomobil
        #kayıp kız

