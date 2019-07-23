ABD'li polis memurunun Facebook mesajı: "Ocasio-Cortez'in vurulması lazım"

23 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'nin Louisiana eyaletinde bir polis memuru, sonradan sildiği Facebook mesajında, "Aşağılık geri zekalı" dediği Demokrat Partili Temsiciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in "vurulması gerektiğini" söyledi.
Cortez, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Sevmiyorsanız bu ülkeyi terk edip geldiğiniz yere dönün" dediği dört kadın Kongre üyesinden biri.
Gretna kentinde 14 yıllık polis memuru olduğu belirtilen Charlie Rispoli, Perşembe günkü mesajında İngilizce'de hem barda tüm grup üyelerine alınan içki hem de mermi anlamına gelen "round" sözcüğü üzerinde kelime oyunu yaparak "Ocasio-Cortez'in ikincisine ihtiyacı olduğunu" yazdı. Cortez'in daha önce bir barda çalıştığı belirtiliyor.
Rispoli'nin tepkiler üzerine Cuma günü mesajını sildiği, ertesi gün de Facebook hesabını kapattığı belirtiliyor.
Gretna Belediye Meclisi üyesi Wayne Rau, Rispoli'nin mesajını kınadı ancak bu sözlerin bir tehdit anlamına gelip gelmediğinden emin olmadığını söyledi.
"Dehşete düştüm. Bu sözler Gretna polis teşkilatını temsil etmiyor" diyen Rau, "Mesaja nasıl yaklaşmak gerektiğini bilmiyorum. Bir disiplin soruşturması ya da cezai kovuşturmaya polis müdürü Arthur Lawson'ın karar vermesi gerekir" dedi.
Lowson, nola.com sitesine bu açıklamanın "hafife alınacak bir yanı olmadığını" belirterek "Gerekeni yapacağım. Teşkilatımızla bağlantılı bir kişinin bu tür açıklamalar yapmasını istemeyiz" dedi.
Ocasio-Cortez'in sözcüsü Corbin Trent, Facebook mesajıyla ilgili soruları yanıtlamadı.
Cumhuriyetçi Parti'nin Louisiana eyaleti sorumlusu Tim Schneider da Pazar gecesi yayımladığı açıklamada polis memurunun sözlerinin partisinin değerlerini temsil etmediğini belirtti.
Geçen Kasım'da Temsilciler Meclisi'ne giren ve ABD tarihinde Kongre'ye seçilen en genç kadın üye olan 29 yaşındaki Ocasio-Cortez sık sık ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı.
Ocasio-Cortez, Trump'ın dört Kadın Demokrat üyeyi hedef alan açıklamasıyla milyonlarca Amerikalıyı tehlikeye attığını söylemişti.
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