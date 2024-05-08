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        Haberler Dünyadan ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan 'Filistin' tepkisi - Magazin haberleri

        ABD'li oyuncu Mark Ruffalo'dan 'Filistin' tepkisi

        ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin; "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; Çölde ya da evinizde ölün" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:02
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        ABD'li oyuncudan 'Filistin' tepkisi
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        Ünlü aktör Mark Ruffalo, X sosyal medya hesabından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder'ın, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'nin Refah kentine ilişkin açıklamasını paylaştı.

        Paylaşımında, Gazzeli çocukların ve Refah'taki kişilerin acilen yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Mark Ruffalo; Refah'takilerin, ihmal ve zulme maruz kaldıkları toplama kamplarına gönderildiğini kaydetti.

        Mark Ruffalo; "Bugün Filistinlilere sunulan seçenek; 'Çölde ya da evinizde ölün'" ifadesini kullandı.

        İsrail ordusu, dün sabah Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

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        "Tüm ölümler durmalıdır"
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        #Mark Ruffalo
        #israil
        #Filistin

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