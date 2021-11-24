Reuters

ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM) elektrikli tekne girişimi Pure Watercraft'ta yatırım yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 150 milyon dolar yatırım alan girişimin değerleme tutarı da 600 milyon doları buldu.

2011 yılında kurulan Pure Watercraft, lityum-iyon bataryalar ile elektrikli tekne üretimi yapıyor. Seattle merkezli girişim, herhangi bir teknenin elektrikli motorları kullanmasına izin veren bir tak-çalıştır tasarım mekanizması kullanıyor.

Yatırım hakkında konuşan GM Küresel Elektrifikasyon Birimi Başkan Yardımcısı Dan Nicholson, "Teknolojimizi demiryolu, kamyon ve havacılık endüstrilerinde dağıtmak için mevcut çabalarını temel alan bu iki işletmenin kendi alanlarındaki uzmanlığı, gelecekte sıfır emisyonlu deniz ürünleri teklifleri ile sonuçlanacak" dedi.

GM, Ekim ayında 2030 yılına kadar gelirlerini ikiye katlamayı ve ABD elektrikli araç satışlarında lider olmayı planladığını açıklamıştı.

Öte yandan, şirket Pure Watercraft ile ortaklıktan geliştirilen tüm ürünleri daha sonraki bir tarihte açıklayacağını bildirdi.