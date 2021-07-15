ABD'li Orta Doğu uzmanı Doran, FETÖ elebaşının Amerika'da bulunmasını "ulusal güvenlik sorunu" olarak niteledi:

Doran, AA muhabirine, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 5'inci yılında değerlendirmelerde bulundu.
O gün darbe girişimine ilişkin haberleri alınca "şoke olduğunu" aktaran Doran, girişimin başarısız olduğunu duyunca sevindiğini söyledi.
Doran, darbe girişiminin beklenmedik bir şekilde ortaya çıktığına işaret ederek "Gülenciler olduğunu anladığımızda adeta bilimkurgu gibi geldi. Bence genel olarak ama özellikle Amerikalıların bakış açısından Gülen hareketinin tüm hikayesi bilimkurgu gibi." diye konuştu.
- "Yüzüne bir şey, başkalarına başka bir şey söylediklerini gördüm"
Birçok Amerikalının aslında FETÖ'nün hikayesine inanmadığına dikkati çeken Doran "İnanmıyorlar çünkü kulağa çok fantastik geliyor." dedi.
Doran, iş ortamında FETÖ'cüler ile bizzat karşılaştığını anlatarak şöyle devam etti:
"Yüzüne bir şey, başkalarına başka bir şey söylediklerini gördüm. Washington'da Gülenci bir gazeteci vardı, ben bunu bilmiyordum. Onun arkadaşım olduğunu sanıyordum. Bir dizi olay aracılığıyla, benim hakkımda tam tersi olan şeyler yazdığı konusunda uyarıldım. Benim hakkımda yüzüme söylediklerinin tam tersini Türkçe yazıyordu. ilk başta inanamadım çünkü gerçekten arkadaş olduğumuzu sanıyordum."
- "ABD'nin bu adamın neden Pensilvanya'da kaldığını Türk halkına açıklaması imkansız"
ABD'nin Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmek için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğinin altını çizen Doran, "Buna ABD için bir ulusal güvenlik sorunu olarak bakıyorum. Yakın bir müttefikimiz var, son derece önemli bir müttefik ve bence zamanla daha önemli hale gelecek bir müttefik. Onun (FETÖ elebaşı) tarafından yönetilen bir darbe girişimi oldu ve Türkiye'deki herkes, hükümet ve benzer şekilde muhalefet tarafından nefret ediliyor. ABD'nin bu adamın neden Pennsylvania'da kaldığını Türk halkına açıklaması imkansız." diye konuştu.
Doran, Amerikan hükümetinin Türkiye'nin iade talebinin Adalet Bakanlığının taleplerini karşılamadığını savunduğunu belirterek "Bunu değerlendirecek durumda değilim. Kanunu ve Türklerin argümanlarını bilmiyorum. Ancak şahsen ben bunu ulusal güvenlik çerçevesine koyardım. Türklerin, talepleri için bize sunmaları gerekenleri sağlamalarına yardımcı olmak için mümkün olduğunca çok çalışırdım." dedi.
- Şehit Astsubay Halisdemir'e övgü
Türk halkının darbe girişimine karşı gösterdiği tepkiyi de değerlendiren Doran, kendisini en çok etkileyen hikayenin, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in hikayesi olduğunu aktardı.
Doran, komutanından aldığı emirle Özel Kuvvetler Komutanlığını işgal etmeye gelen darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbenin seyrini değiştiren Halisdemir'in kahramanlığının çok etkileyici olduğunu vurgulayarak "Bu görevi öleceğini bilerek ya da yaşama şansının çok düşük olduğunu bilerek gerçekleştirdi. Çok etkileyici." diye konuştu.
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