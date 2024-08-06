ABD'li kürekçi Justin Best'ten Paris Olimpiyatları'nda evlenme teklifi

"Lainey Olivia Duncan, hayatımın aşkısın" diye söze başlayan ve elinde yüzük kutusuyla diz çöken sporcu; "İlk günden beri yanımdasın. İlk çıkmamızdan beri sana 'Olimpiyatlara gitmek istiyorum' dediğimde sen de hiç sorgulamadan 'Kesinlikle katıl' dediğinde özel olduğunu biliyordum" ifadesini kullandı.