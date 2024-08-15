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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'li gıda devi rakibini 36 milyar dolara satın alıyor - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'li gıda devi rakibini 36 milyar dolara satın alıyor

        M&M's ve Snickers gibi markaların sahibi Mars, Pringles, Kellogg's, Cheez-It ve Pop-Tarts'ın üreticisi Kellanova'yı 36 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 08:08 Güncelleme: 15.08.2024 - 08:08
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        Rakibini 36 milyar dolara satın alıyor
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        Amerikan gıda devlerinden Mars, rakibi Kellanova'yı hisse başına 83,50 dolar nakit karşılığında satın almak için net borç dahil toplam 36 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya varıldığını bildirdi.

        Açıklamada, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Kellanova'nın Mars Snacking'in bir parçası olacağı ve bunun da Mars'ın dünya genelinde daha fazla tüketiciye ulaşmasını sağlayacağı aktarıldı.

        Anlaşmanın Kellanova Yönetim Kurulu tarafından oybirliğiyle onaylandığı belirtilen açıklamada, satın alma işleminin Kellanova'nın hissedarları ile düzenleyicilerin de onayına tabi olduğu ve işlemlerin 2025'in ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

        100 yıldan fazla bir geçmişe sahip Kellanova, Pringles, Cheez-It, Pop-Tarts, Rice Krispies Treats, NutriGrain ve RXBAR gibi atıştırmalık markalarının yanı sıra Kellogg’s, Eggo ve MorningStar Farms gibi gıda markaları bünyesinde bulunduruyor.

        Kellanova'nın 2023'deki net satışlarının 13 milyar doları aşarken, şirket 180 pazarda varlık gösteriyor ve yaklaşık 23 bin çalışanı bulunuyor.

        Satın alma ile, Kellanova'nın portföyünün Snickers, M&M's, Twix, Dove ve Extra gibi şekerleme markaları ile Kind ve Nature's Bakery gibi markaları bünyesinde bulunduran ve 150 binden fazla çalışanıyla 2023'te 50 milyar doları aşkın satış yapan Mars'ın portföyünü tamamlaması bekleniyor.

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