Pew Araştırma Merkezi, eski Amerikan askerlerinin "ABD'nin diğer ülkelerdeki müdahil olduğu savaşlara" dair değerlendirmeler yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Anket sonucuna göre, eski askerlerin yüzde 64'ü ABD'ye maliyetine bakıldığında bu ülkelerle girilen savaşların buna değmeyeceğini belirtirken, yüzde 33'ü ise gerekliliğini savundu.

HALKIN YÜZDE 62'Sİ IRAK SAVAŞINI GEREKSİZ BULDU

Öte yandan kamuoyunun da görüşlerine yer verilen ankette benzer bir sonuç çıktı. Buna göre, halkın yüzde 62'si Irak savaşının, yüzde 59'u ise Afganistan savaşının gereksiz olduğunu dile getirdi.

Irak ve Afganistan'ın yanı sıra, ABD'nin Suriye'deki varlığına ilişkin görüşlerin de sorulduğu ankette, eski askerlerin yüzde 42'si bunun gerekli olduğu cevabını verirken, yüzde 55'i de aksi yönde görüş bildirdi.

Ayrıca her iki ülkedeki savaşlara katılan eski Amerikalı askerler, buralarda bulunmayanlara oranla bu savaşlara daha fazla karşı çıktı.

CUMHURİYETÇİLER SAVAŞI DAHA ÇOK DESTEKLİYOR

Öte yandan, askerlerin rütbe ve savaş deneyimlerinin anket değerlendirmelerinde etki yapmadığı; siyasi boyutta ise ciddi farklılıklar gösterdiği belirtildi.

Buna göre, Cumhuriyetçi Partiyi destekleyen eski askerler, Demokratik Partiyi destekleyenlere göre "daha savaş yanlısı" olarak ortaya çıktı ve bu ülkelere yapılan işgal girişimlerini daha yoğun destekledi.