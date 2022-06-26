ABD'li eski askeri ataşe: Yunanistan, Türkiye'ye alternatif olamaz

Amerikan Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlıklarında üst düzeyde görev yapmış emekli Askeri Ataşe Richard Outzen Haberturk.com konuştu. Dragoman adlı önemli bir firmada başdanışman olarak görev yapan Outzen, ABD'nin başkenti WashingtonDC'de Türkiye'yi en iyi bilen isimlerden biri olarak biliniyor.
OUTZEN: TÜRKİYE SURİYE'DE OPERASYON YAPACAK
ABD'nin, Suriye de istikrarı koruyacağız demesine sakıncalı bakıyorum diyen Outzen, bölgede istikrar olmadığını söyledi. Outzen, "Suriye'de nihai çözüme yaklaşmadığımızı görüyorum. ABD olarak kendi menfaatlerimize öncelikle bakıyoruz." dedi.
Outzen, "ABD'li askerlerimiz Suriye'de Fırat'ın doğusunda ve küçük çapta da olsa DEAŞ'a karşı operasyon yapmaya devam ediyorlar. Tabi ABD PKK'nin kolu YPG ile bu bölgede beraber ve bu Türkiye'nin karşı çıktığı bir konu." ifadelerini kullandı.
'Türkiye Fırat'ın doğusunda harekat yaparsa, bu ABD içinde tehlikeli olur' diyen Outzen, "ABD tarafı Ankara'ya, küçük çapta operasyon yapılacaksa yapılsın demiş olabilir. Tel Rıfat ve Münbiç'te ufak çapta operasyon olursa, ABD'den büyük tepki gelmeyecektir." diye konuştu.
ABD'nin şu anda, Suriye'ye isteksiz yaptırım uyguladığını belirterek, kendisi ile beraber çalışan dönemin ABD Büyükelçisi James Jeffrey'nin yaptırım konusunda daha keskin adımlar attığını söyledi.
'Esad bir diktatör' ifadelerini kullanan Outzen, Rusya ve İran'ın etkisi Suriye'de hala yüksek, jeopolitik açıdan da 2 ülkenin Esad'a desteği iyiye işaret değil." dedi.
ABD'nin, Türkiye'nin ve Avrupalı müttefiklerinin yaptırımlara devam etmesi gerektiğini belirten Outzen, "Yeni göç dalgasını önlenmeli ve Esad'a baskı artmalı" açıklamasında bulundu.
"ABD, TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'A DENGELİ POLİTİKA UYGULAMALI"
ABD ne kadar müttefiklerine yakın olursa, o kadar istikrar olur düşüncesi olduğunu dile getiren Outzen, Yunanistan'ın dozu kaçıran tezleri olduğunun da altını çizdi. Yunanistan'ın Türkiye'ye kesinlikle bir alternatif olamayacağını söyleyen Outzen, Türkiye'nin coğrafi ve stratejik konumu olarak Yunanistan'dan kat ve kat büyük olduğunu hatırlattı.
"ABD gerçekten istikrar istiyorsa, Türkiye ile Yunanistan arasında dengeli politika ve müzakere yapmalı" diyen Outzen, iki ülkedeki Amerikan büyükelçilerinin ABD'nin politikalarını iki ülke halkına pozitif mesajlarla verdiklerini söyledi.
"TÜRKİYE'NİN HAKLI GEREKÇELERİ VAR"
Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı Türkiye'nin tutumuna ilişkin konuşan Outzen, "Türkiye terör örgütü konusundaki kaygısında haklı, bilhassa İsveç'te PKK'nin desteğinin Finlandiya'ya göre daha büyük." dedi.
İsveç'te yakın zamanda seçimlerin olacağını belirten Outzen, muhafazakar partinin seçimleri kazanması durumunda, PKK'ya desteğin azalacağının altını çizdi.
İsveç ve Finlandiya'nın, Türkiye ile diyalog yolu ile konuyu çözmesinin önemini belirten Outzen çözülene kadar gergin bir ortam olacağını da dile getirdi.
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