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Amazon destekli elektrikli otomobil girişimi Rivian, değerini 50 milyar doların üzerine çıkardı. Henüz büyük ölçüde otomobil satışına başlamayan girişimin, halka arz öncesi ulaştığı 53 milyar dolarlık şirket değeri ile şimdiden Honda, Ford ve General Motors gibi üreticilere rakip olduğu belirtildi.

Rivian'ın halka arzdan beklediği 8.4 milyar dolarlık gelirin ise, son 10 yıl içinde ABD'deki en yüksek 3'üncü rakam olduğu kaydediliyor. Buna göre, 2011 bu yana halka arzda 8 milyar dolar gelir sınırını geçen 3 şirket bulunuyor. Bu şirketler ise, 2014'te 25 milyar dolar gelir elden Alibaba, 2012'de 16 milyar dolar gelir elde eden Meta Platforms ve 2019'da 8.1 milyar dolar gelir elde den Uber olarak öne çıkıyor.

Rivian'ın kökleri 2010 öncesine dayanıyor. 2009 yılında R. J. Scaringe tarafından Mainstream Motors olarak kurulan şirket, 2011 yılında ise Scaringe'in gençken kayıkla uğrak yeri olan Florida'daki "Indian River"dan türetilen bir isim olan Rivian'a dönüştü.

Son dönemde üretim hacmini artırmaya yönelik yatırımlar yapan girişim, Eylül ayında satışa sunduğu R1T elektrikli pick-up modeli ile General Motors, Tesla ve Ford ile Kuzey Amerika pazarında rekabete girmişti.

Bu yılın ilk yarısında yaklaşık 1 milyar dolarlık zarar açıklayan Rivian, Eylül ayı itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da 48 binden fazla ön sipariş aldı.

Öte yandan, şirketin yüzde 20 oranında hissesini elinde bulunduran Amazon, Rivian'ın üreteceği 100 bin elektrikli ticari araç ile teslimatlarını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. ABD'li otomotiv üreticilerinden Ford da Rivian'ın yüzde 5 kadar hissesine sahip.