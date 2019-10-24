24 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'li bakan Barr'ın İtalyan gizli servisleriyle kamuoyundan gizli şekilde gerçekleştirdiği Roma seyahatleri, İtalya'da tartışma konusu oldu.
AA'nın haberine göre; Başbakan Conte, bu konuya ilişkin senatör ve milletvekillerinden oluşan Parlamento İstihbarat Komitesi (COPASIR) tarafından dinlendi. COPASIR'e iki saati aşkın süre bilgi veren Conte, daha sonra bir basın toplantısı düzenledi.
Gizlilik kararı gereğince COPASIR yetkililerine verdiği bilgileri paylaşamayacağını ancak kamuoyunu da aydınlatmak istediğini dile getiren Conte, ABD'li bakanın Roma'da İtalyan gizli servisleriyle, ABD'deki Rusya soruşturmasıyla alakalı iki ayrı görüşmede bir araya geldiğini kaydetti.
İtalyan medyasında ve kamuoyunda son dönemde çok sorgulanan bu iki ziyarete ilişkin Conte, "Bizim istihbaratımız, 'Russiagate' olarak anılan bu konunun tamamen dışındadır. ABD'li bakanın, bizden bazı bilgileri ve Amerikan ajanlarının çalışmalarını doğrulatma talepleri oldu. Bu durum, bizim ulusal çıkarlarımıza bir zarar vermedi. Bu mesele, tamamen Amerikan gizli servisinin çalışmalarını doğrulatmaya yönelikti." diye konuştu.
Conte, Barr ile kendisinin görüşmediğini ancak bu görüşmelerden bilgilendirildiğini de ifade etti.
Barr'ın görüşme taleplerini diplomatik kanallar vasıtasıyla yaptığını belirten Başbakan Conte, "Önemli müttefiklerimizden biriyle masaya oturmayı reddetseydik, bu, bizim istihbaratımıza ve sadakatimize zarar verebilirdi." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!