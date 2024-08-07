ABD'li Amit Elor, altın madalya aldı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın güreş branşında kadınlar 68 kiloda altın madalya, ABD'li Amit Elor'un oldu.
Giriş: 07.08.2024 - 02:05 Güncelleme: 07.08.2024 - 02:05
ABD'li Amit Elor, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın güreş branşında kadınlar 68 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda finalde Kırgız Meerim Zhumanazarova'yı 3-0 yenen Amit Elor altın madalya kazandı.
Bu kategoride milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalyayı Japon Nonaka Ozaki ile paylaştı.
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