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        Haberler Dünya ABD'li 4 öğretim üyesi, Çin'de bir parkta bıçaklı saldırıya uğradı | Dış Haberler

        ABD'li 4 öğretim üyesi, Çin'de bir parkta bıçaklı saldırıya uğradı

        ABD'li 4 öğretim üyesi konuk olarak bulundukları Çin'de turistik bir parkı ziyaretleri sırasında bıçaklı saldırıya uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:31 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:31
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        ABD'li öğretim üyelerine Çin'de bıçaklı saldırı
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        Ulusal basındaki haberlere göre olay ABD'nin Cornell Üniversitesi'nden 4 öğretim görevlisi, Çin'in kuzeydoğusundaki Cilin eyaletindeki Beyşan Parkı'nı ziyaret ettikleri sırada meydana geldi.

        Bıçaklı saldırganın 4 ABD vatandaşını yaraladığı bildirilirken saldırganın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

        Çin makamları henüz açıklama yapmazken olaya ilişkin sosyal medya paylaşımları sansürlendi.

        Cornell Üniversitesi Dekanı Jonathan Brand, saldırıyı doğruladı. Brand, öğretim üyelerinin Çin'in Beyhua Üniversitesi ile işbirliği ve değişim programı kapsamında ülkede konuk olduklarını söyledi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, olaydan haberdar olduklarını ve yakından izlediklerini bildirdi.

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