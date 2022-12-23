Wagner Grubu’nun ilk olarak 2014 yılında Kırım’ın ilhakı sırasında harekte geçtiği düşünülüyor.
Grubun sahibi Prigozhin, Putin’le yakın bağları olan bir oligark.
Rusya’nın Ukrayna savaşında yaşadığı pek çok gerileme ve aksaklık, Wagner’in daha fazla güçlenmesine neden oldu.
Wagner’in savaşa gönderdiği asker sayısının Mart 2022’de bin civarında olduğu düşünülüyordu. Ancak İngiltere, sayının şu anda 20 binin üzerine çıktığını; bununla beraber grubun savaşta karada yer alan Rus ordusunun yüzde 10’luk bölümünü teşkil ettiğini söylüyor.
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ABD: Kuzey Kore, Rus paralı asker grubu Wagner'e Ukrayna'da kullanılmak üzere silah sattı/abd-kuzey-kore-rus-parali-asker-grubu-wagner-e-ukrayna-da-kullanilmak-uzere-silah-satti-3549841
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