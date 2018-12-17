ABD, küresel mülteci anlaşmasına da "hayır" dedi

İki yıl süren müzakerelerin ardından Küresel Mülteci Mutabakatı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylandı.

AA'nın haberine göre, Küresel Mülteci Mutabakatı, 181 ülkenin desteğiyle kabul edildi. ABD ise egemenlik haklarına saygı duyulmadığı gerekçesiyle mutabakata karşı çıktı.

ABD, göç konusunu küresel boyutta ele alan, iş birliğini teşvik eden ve insan kaçakçılığıyla mücadeleyi hedefleyen ilk uluslararası anlaşma olan Küresel Göç Mutabakatı'na da karşı çıkmıştı.

Macaristan da ''hayır'' oyu kullanarak mutabakata karşı çıkan ABD'nin yanında yer aldı. Dominik Cumhuriyeti, Eritre ve Libya ise çekimser kaldı.

Küresel Mülteci Mutabakatı'nda 4 hedef yer alıyor. Mutabakatla çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelerin üzerindeki baskının azaltılması, mültecilerin kendi bulundukları ülkelerde kendi kendine yeterliliklerinin sağlanması, üçüncü ülkelere girişin ve yeni ülkelere yerleştirilmenin genişletilmesi ve mültecilerin kendi ülkelerine dönmelerini için gerekli koşulların desteklenmesi amaçlanıyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre dünya genelinde 25,4 milyondan fazla mülteci bulunuyor.

Dünyadaki mülteci nüfusunun üçte ikisi sadece 10 ülkede yaşıyor.

Türkiye ise 3,5 milyondan fazla kişiyle dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda yer alıyor.