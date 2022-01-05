ABD, Körfez ülkeleriyle Ukrayna krizini görüştü

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Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'ın bugün BAE'li mevkidaşı Al Nahyan ve Suudi mevkidaşı Bin Farhan ile görüştüğünü duyurdu.

Price, "Bakan Blinken ve Şeyh Abdullah, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığılmasının yanı sıra Yemen, Etiyopya ve Sudan'daki gelişmeler de dahil olmak üzere diğer ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı." ifadelerini kullandı.

İkinci bir açıklamada da Blinken ve Bin Farhan'ın aynı konuları ele aldığını kaydeden Price, iki bakanın aynı zamanda Suudi Arabistan'taki insan hakları konusunu da görüştüğüne işaret etti.

Blinken, özellikle Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapması ve Ukrayna'ya yönelik bir askeri harekat icra etmesine karşı çok sayıda mevkidaşı ile görüşmüştü.

Blinken, Bükreş Dokuzluğu ülkelerinin yanı sıra dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüşmüştü.

Dün de Ukrayna gerilimiyle ilgili önemli temaslar gerçekleşmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile İngiltere Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss, Ukrayna'ya saldırmasını engellemek için Rusya'ya yeni yaptırımları telefonda görüştü.

Birleşmiş Milletler de (BM), Rusya ve Ukrayna arasında yükselen tansiyonun endişe verici olduğunu ve Ukrayna'ya yönelik askeri bir harekat görmek istemediklerini bildirdi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, Ukrayna'yı ziyareti öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.