ABD Kongresi'nden koronavirüse karşı 908 milyar dolarlık destek paketi!

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ABD Kongresi'nde muhafazakarların verdiği destek ile 908 milyar dolar büyüklükte bir koronavirüs canlandırma paketinin hazırlanması için çalışmalar hızlandı.

Ancak, aylardır 1 trilyon dolara yakın meblağların gerekli olmadığını savunan ABD Senatosu'nda çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçilerin lideri Mitch McConnell'ın 500 milyar doların ne kadar üstüne çıkılmasına onay vereceği hala belirsiz.

McConnell, şimdiye kadar ekonomiyi salgının etkisinden korumak için 3 trilyon dolar sağlamış olan Washington'ın 3 Kasım seçimlerinden önce daha fazla harcama yapmasını istemeyen bazı muhafazakarların bile artık itirazını çek baskısı altında kalıyor.

ABD'de vaka sayılarındaki sert artış ve hayatını kaybedenlerin sayısının 270,000'e çıkmasıyla koronavirüs salgınının iyice kötüleşmesi bazı Cumhuriyetçileri kapsamlı yardım paketine dair tekrar düşündürmüş gibi duruyor. Senatör Bill Cassidy, gittikçe daha fazla Cumhuriyetçi, "işlerin kötüye gittiğini ve ekonominin resesyona girecek olursa herşeyin daha da kötü olacağını farkediyor" dedi.

Demokratlar daha önce 2.2 trilyon dolar büyüklüğünde bir paket teklif ederken, Cumhuriyetçiler yaklaşık 500 milyar dolar büyüklüğünde bir öneride bulunuyorlardı.

Ancak bu hafta, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'nun Demokrat lideri Chuck Schumer 908 milyar dolar büyüklüğünde iki partinin kabul ettiği bir yardım paketinin yeni görüşmelerin temelini oluşturması gerektiğini açıkladılar.